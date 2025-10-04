Proposta por Landmark, Semana da Agroecologia transforma mobilização em projeto de política pública

A Semana Municipal da Agroecologia, organizada pelo mandato do vereador Landmark Rios (PT), encerrou suas atividades na manhã desta sexta-feira (3), na comunidade Agrovila Campão Orgânico, onde vivem mais de 200 famílias de agricultores. O evento contou com palestras de pesquisadores da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), por meio do Centro de Pesquisa e Capacitação (Cepaer), além do plantio e da doação de 400 mudas de árvores nativas do Cerrado e frutíferas, como jacarandá, tarumã, goiaba, angico, ipê, pitanga e jatobá. No total, ao longo da semana, foram distribuídas mais de 1.600 mudas.

As palestras de encerramento foram ministradas pela pesquisadora Amanda Borges, que falou sobre os fundamentos da agroecologia; por Aline Mohamud Abrão Cezar, que explicou técnicas de plantio de espécies como a pitaya; e por Felipe das Neves Monteiro, chefe do Núcleo de Fomento e Produção de Mudas, que apresentou orientações sobre manejo e a importância das árvores para o solo e para o equilíbrio ambiental.

Como foi a semana

Segunda-feira (29/09) – A abertura ocorreu na Escola Estadual Professora Neyder Suelly Costa Vieira, no bairro Aero Rancho, com palestras, experiências em laboratório, observação de fungos e insetos em microscópio, compostagem e o plantio de mudas. A ação contou com o apoio da professora Letícia Messias, coordenadora de qualificação profissional da unidade.

Terça-feira (30/09) – O vereador anunciou na Câmara Municipal que protocolou o Projeto de Lei nº 11.632/2025, que cria oficialmente a Semana Municipal de Incentivo à Agroecologia. A proposta, que está em análise, prevê atividades educativas, feiras, rodas de conversa, trocas de sementes e apresentações culturais em torno da agricultura familiar e da alimentação saudável.

Quarta-feira (01/10) – Pela manhã, a programação foi realizada na Escola Municipal Consulesa Margarida Maksoud Trad, com atividades educativas e plantio de mudas, em parceria com o diretor Orlando Rodrigues Peralta. À tarde, o evento seguiu para o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), onde também houve plantio e doação de mudas, com apoio do diretor-geral Dejahyr Lopes Junior.

Quinta-feira (02/10) – O vereador participou de uma roda de conversa no Mercado Escola da UFMS, espaço que reuniu professores, técnicos, alunos e produtores da agricultura familiar. O debate tratou da agroecologia como ferramenta de desenvolvimento e de um futuro sustentável para Campo Grande.

Sexta-feira (03/10) – Encerramento na Agrovila Campão Orgânico, com palestras, plantio e doação de mudas. A ação contou com o apoio da liderança comunitária Emília Diniz, que ressaltou a importância do conhecimento para fortalecer os pequenos produtores e a luta pela regularização da área.

Projeto de Lei transforma experiência em política pública



O Projeto de Lei nº 11.632/2025, apresentado durante a semana, prevê que a Semana Municipal da Agroecologia seja realizada anualmente na primeira semana de outubro. O texto define a realização de oficinas, feiras, trocas de sementes, rodas de conversa e ações culturais, com o objetivo de valorizar a agricultura familiar, incentivar a produção de alimentos sem agrotóxicos, promover saúde e garantir um futuro sustentável.

Na justificativa, Landmark destacou que a agroecologia é essencial para o desenvolvimento de Campo Grande. “Queremos transformar em lei o que já estamos construindo na prática: políticas públicas que incentivem a agroecologia, fortaleçam a agricultura familiar e aproximem a população urbana e rural dos benefícios de uma alimentação mais saudável”, afirmou.

Vozes da comunidade e dos parceiros

Durante o encerramento, Landmark reforçou a importância da mobilização coletiva. “Quero agradecer aos nossos parceiros, a Agraer, a Universidade Federal, a Águas Guariroba, o Governo do Estado e a Prefeitura. Essa semana foi uma maratona de conscientização sobre alimentação saudável, sem veneno, sem agrotóxico. Protocolamos o projeto de lei que cria a Semana da Agroecologia em Campo Grande porque queremos garantir políticas públicas permanentes, com mais vida e menos doenças para a nossa gente”, disse o vereador.

A liderança comunitária Emília Diniz, da Agrovila Campão Orgânico, destacou que a ação fortalece a agricultura familiar. “É muito importante para cada família, porque já somos pequenos produtores. Muitos aqui sobrevivem da venda do que plantam. Esse conhecimento traz enriquecimento, melhora o comércio e mostra nossa intenção de trabalhar a terra. São cerca de 215 famílias construindo sua vida aqui e cada curso ajuda a fortalecer nossa luta por regularização e dignidade”, afirmou.

O pesquisador Felipe das Neves Monteiro destacou o caráter educativo da programação. “A agroecologia não é uma tecnologia nova, é um conhecimento ancestral que imita a natureza. Estivemos com estudantes e agora estamos com os produtores, mostrando como plantar e cuidar das mudas, como elas melhoram o clima, a umidade do solo e ajudam no equilíbrio do ambiente. É aplicar a pesquisa na prática para fortalecer a agricultura familiar”, explicou.

Toda a programação da Semana da Agroecologia foi realizada pelo mandato do vereador Landmark, com apoio da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), da Agraer/Cepaer, da Águas Guariroba, da Prefeitura de Campo Grande e do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.