Landmark abre Orçamento Participativo ouvindo moradores do Parque dos Girassóis e região

O vereador Landmark Rios (PT) deu início, na noite de 2ª feira (6.ou.25), às reuniões do Orçamento Participativo, uma iniciativa do seu mandato que tem o objetivo de ouvir as demandas da população de todos os cantos de Campo Grande para incorporá-las às discussões do Plano Plurianual (PPA) e da Lei Orçamentária Anual (LOA), em tramitação na Câmara Municipal.

A primeira reunião aconteceu no Parque Residencial dos Girassóis, onde o vereador se reuniu com dezenas de moradores para dialogar sobre os principais problemas enfrentados nas comunidades. O encontro marcou a abertura de uma série de visitas que seguem até a próxima semana, sempre em diferentes regiões da Capital.

Durante o encontro, Landmark destacou que o objetivo é garantir que as prioridades do povo estejam dentro do orçamento da cidade. “Estamos seguindo uma orientação nacional do Partido dos Trabalhadores e, como vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, queremos construir um orçamento que reflita as reais necessidades da população. Essa escuta nos bairros é o caminho para entender de perto os problemas e transformar as reivindicações em propostas concretas dentro do PPA e da LOA”, explicou o vereador.

No Parque dos Girassóis, as principais demandas relatadas pelos moradores giraram em torno de falta de vagas em escolas, manutenção de ruas sem asfalto e carência de serviços de saúde especializados, especialmente para crianças com deficiência. A moradora Alana Gomes de Souza, de 32 anos, relatou a dificuldade para conseguir atendimento público para o filho, que tem uma lesão cerebral.

“É muito importante o vereador vir aqui ouvir a gente, porque normalmente ninguém escuta. No meu caso, meu filho precisou de terapias e acompanhamento especializado, mas se eu tivesse esperado pelo SUS, ele teria sido chamado só agora, cinco anos depois. Eu consegui fazer tudo no particular, mas a maioria das famílias não têm essa condição. Faltam profissionais e estrutura na rede pública”, afirmou.

As queixas se repetiram entre moradores de outros bairros da região. Representando o Jardim Leblon, a agente de viagens Selma Rosane, de 51 anos, apontou a falta de especialistas e medicamentos como um dos principais gargalos da saúde pública.

“Meu marido tem esclerose múltipla e não consegue atendimento adequado. As consultas são demoradas, faltam fisioterapeutas e remédios. Quando consegue um, o outro não tem. A saúde precisa de mais profissionais e gestão. E além disso, a segurança também preocupa. Eu trabalho no Centro e está cada vez mais perigoso andar por lá, com muitos assaltos e pouca presença policial”, relatou.

Durante a escuta, moradores de bairros como São Conrado, Tarumã, Santa Emília e Buriti também relataram dificuldades semelhantes, como falta de médicos e especialistas nas unidades de saúde, carência de medicamentos, ausência de iluminação em praças e campos de futebol, além de ruas esburacadas e falta de limpeza urbana.

Segundo o vereador Landmark, todas as demandas levantadas nas reuniões estão sendo registradas e serão sistematizadas em um relatório que servirá de base para a apresentação de emendas e sugestões ao PPA e à LOA. “Nosso papel é transformar cada fala em proposta. O orçamento da cidade precisa nascer do diálogo com quem vive a realidade dos bairros. Essa é a verdadeira construção democrática do orçamento público”, reforçou o parlamentar.

As reuniões do Orçamento Participativo continuam até a próxima semana e devem abranger diferentes regiões da cidade, levando a Câmara para perto das comunidades e fortalecendo a participação popular nas decisões sobre os investimentos do município. Nesta terça-feira (07), a reunião será realizada no Jardim das Cerejeiras.