MP investiga falta de medicamentos e paralisação na Santa Casa

A 32ª Promotoria de Justiça de Saúde Pública de Campo Grande instaurou um Inquérito Civil para investigar o desabastecimento de medicamentos e insumos, além da paralisação dos atendimentos ambulatoriais e eletivos no Hospital da Santa Casa.

O procedimento está tramitando sob sigilo, mas a abertura foi oficializada por meio de edital publicado no Diário Oficial do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) desta 2ª feira (17.mar.25).

De acordo com o edital, o Inquérito Civil nº 06.2025.00000258-1 tem como requerentes a própria 32ª Promotoria de Justiça de Saúde Pública e a Câmara Municipal de Campo Grande.

A investigação tem como foco apurar não apenas a falta de medicamentos e materiais essenciais no maior hospital filantrópico do Estado, como também as medidas adotadas pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) e pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) para evitar a desassistência dos pacientes. O inquérito é conduzido pela promotora de Justiça Daniella Costa da Silva.

Além desta investigação, o MPMS apura outras situações de desabastecimento de medicamentos na rede pública de saúde de Campo Grande. Conforme noticiado anteriormente, a promotora Paula da Silva Volpe, da 67ª Promotoria de Justiça, investiga falhas no fornecimento de medicamentos e atendimento na Casa Lar Lions.

Na ocasião, foram constatadas a falta de repasses financeiros e a ausência de medicamentos essenciais para os acolhidos, como Ácido Valproico, Fenitoína e Carbamazepina.