MP investiga supostas irregularidades em compras do Hospital Regional de MS

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio da 31ª Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social, instaurou um Inquérito Civil para apurar possíveis irregularidades na aquisição de insumos hospitalares pelo Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS). A informação foi publicada no Diário Oficial do MPMS desta 6ª feira (23.maio.25).

O foco da investigação são os processos administrativos relacionados à compra anual dos chamados “equipos para bomba de infusão”, itens essenciais utilizados em procedimentos de administração controlada de medicamentos, fluidos e nutrientes por via intravenosa.

A apuração está formalizada sob o inquérito civil instaurado pelo promotor de Justiça Humberto Lapa Ferri. De acordo com o edital, o conteúdo do processo é protegido por senha, restrito às partes diretamente envolvidas.

Os equipos para bomba de infusão são dispositivos utilizados em hospitais para conectar bolsas de soro ou medicamentos a bombas de infusão, que controlam com precisão a velocidade e a dosagem da aplicação intravenosa. O uso correto desses insumos é essencial para garantir a segurança dos pacientes em tratamentos contínuos ou críticos.