MS Notícias

MenuÚltimas Notícias
17 de setembro de 2025
Campo Grande 30ºC

CAMPO GRANDE (MS)

Nova base da GCM no Trevo Imbirussu promete reforço imediato na segurança da região

Instalada em ponto estratégico, estrutura revitalizada terá equipes volantes

Reprodução
A- A+

A região do Trevo Imbirussu vai ganhar reforço na segurança com a instalação de uma nova base comunitária da Guarda Civil Metropolitana (GCM), anunciada nesta 4ª feira (17.set.25) pela Prefeitura de Campo Grande em parceria com a iniciativa privada. O espaço, que já foi usado pela Polícia Militar, será revitalizado e abrigará equipes volantes da GCM, garantindo resposta rápida em situações de emergência.

“Nós vamos trazer mais segurança para a região do Imbirussu com a nova base da guarda ali no Trevo. Em dois a três minutos teremos uma viatura em qualquer ponto estratégico dessa grande região da nossa Capital. E seguimos fazendo o certo, fazendo o que precisa ser feito”, afirmou a prefeita Adriane Lopes.

Segundo o secretário especial de Segurança e Defesa Social, Anderson Gonzaga, a ação integra o plano de ampliar a presença da GCM nas sete regiões da Capital. “Estamos cumprindo o plano de governo que nos foi confiado: levar a Guarda Civil Metropolitana para perto da comunidade. Hoje atendemos ao anseio da região do Trevo do Imbirussu e do Lagoa, com uma base que será toda renovada, dentro do novo layout das gerências da GCM. Essa é mais uma entrega para reforçar a segurança da população”, destacou.

A revitalização contará com apoio de empresas da região e busca aproximar a Guarda da comunidade, além de recuperar um espaço importante para a segurança pública.

Paralelamente, a Prefeitura anunciou investimentos inéditos na GCM e na Defesa Civil, com licitações em andamento para dez novas viaturas, compra de equipamentos, coletes, uniformes e mobiliário para bases operacionais. A nova identidade visual das viaturas também já foi apresentada, padronizada conforme a legislação federal.

Leia também

• Secretário-adjunto de Osasco é morto por guarda civil na Prefeitura

• Prefeitura avança em mais uma fase e conclui Plano de Cargos e Carreiras da Guarda Civil

• Não esqueça o guarda-chuva: terça-feira tem tempo instável em grande parte de MS

Reportar Erro
MS Noticias no Google News