Nova base da GCM no Trevo Imbirussu promete reforço imediato na segurança da região

A região do Trevo Imbirussu vai ganhar reforço na segurança com a instalação de uma nova base comunitária da Guarda Civil Metropolitana (GCM), anunciada nesta 4ª feira (17.set.25) pela Prefeitura de Campo Grande em parceria com a iniciativa privada. O espaço, que já foi usado pela Polícia Militar, será revitalizado e abrigará equipes volantes da GCM, garantindo resposta rápida em situações de emergência.

“Nós vamos trazer mais segurança para a região do Imbirussu com a nova base da guarda ali no Trevo. Em dois a três minutos teremos uma viatura em qualquer ponto estratégico dessa grande região da nossa Capital. E seguimos fazendo o certo, fazendo o que precisa ser feito”, afirmou a prefeita Adriane Lopes.

Segundo o secretário especial de Segurança e Defesa Social, Anderson Gonzaga, a ação integra o plano de ampliar a presença da GCM nas sete regiões da Capital. “Estamos cumprindo o plano de governo que nos foi confiado: levar a Guarda Civil Metropolitana para perto da comunidade. Hoje atendemos ao anseio da região do Trevo do Imbirussu e do Lagoa, com uma base que será toda renovada, dentro do novo layout das gerências da GCM. Essa é mais uma entrega para reforçar a segurança da população”, destacou.

A revitalização contará com apoio de empresas da região e busca aproximar a Guarda da comunidade, além de recuperar um espaço importante para a segurança pública.

Paralelamente, a Prefeitura anunciou investimentos inéditos na GCM e na Defesa Civil, com licitações em andamento para dez novas viaturas, compra de equipamentos, coletes, uniformes e mobiliário para bases operacionais. A nova identidade visual das viaturas também já foi apresentada, padronizada conforme a legislação federal.