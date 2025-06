Nova frente fria avança sobre MS com risco de geada no interior

Os próximos dias em Mato Grosso do Sul serão marcados por mudanças bruscas no tempo, com possibilidade de chuvas, rajadas de vento e queda acentuada nas temperaturas, segundo previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

A partir deste domingo (22.jun.25), uma frente fria avança sobre o Estado, provocando aumento de nebulosidade e chances de chuva fraca a moderada. Há risco de tempestades localizadas, especialmente na metade sul de MS, com possibilidade de raios e ventos fortes. O cenário é provocado pela combinação entre calor, umidade, áreas de baixa pressão e a passagem de cavados.

Na segunda-feira (23.jun.25), o avanço de uma massa de ar frio traz o fenômeno conhecido como “mínima invertida” — quando o dia começa mais quente e esfria ao longo das horas. Na terça-feira (24.jun.25), as temperaturas despencam e podem chegar a 0°C em algumas regiões, com risco de geada, principalmente no sul do Estado.

Previsão por região:

Sul, Cone-sul e Grande Dourados: mínimas de 4°C a 15°C e máximas de 19°C a 27°C

Sudoeste e Pantanal: mínimas de 8°C a 19°C e máximas de 20°C a 30°C

Bolsão, Leste e Norte: mínimas de 10°C a 16°C e máximas de 24°C a 31°C

Campo Grande: mínimas de 10°C a 18°C e máximas de 22°C a 28°C

Os ventos, inicialmente do quadrante norte, devem mudar para sul na segunda-feira, com velocidade entre 40 e 60 km/h e rajadas ainda mais intensas em pontos isolados.

Ainda conforme o Cemtec, entre os dias 26 e 27 de junho, uma nova frente fria deve atingir o Estado, reforçando o ar polar e mantendo as temperaturas baixas até o final do mês.