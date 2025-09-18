Prefeitura de Campo Grande desmente fake news sobre programa "Jovem Aprendiz Militar"

A Prefeitura de Campo Grande (MS) esclareceu que é falsa a notícia que circula nas redes sociais sobre um suposto programa chamado “Jovem Aprendiz Militar”, que prometia salário, vale-alimentação, férias e aposentadoria.

O secretário da Junta de Serviço Militar, Márcio Jamil Haddad, confirmou que não há nenhum comunicado oficial do Exército sobre o assunto. “Não recebemos nada do Exército, não há qualquer divulgação oficial. Essa notícia é fake”, reforçou.

Haddad informou ainda que outras prefeituras do país estão alertando sobre a mesma desinformação. “Se entrar nas redes sociais para verificar, vai ver que várias cidades estão desmentindo esse assunto. Não há programa nenhum com essas características”, acrescentou.

A Prefeitura de Campo Grande orienta que a população desconsidere mensagens desse tipo e busque informações apenas em canais oficiais da administração municipal e do Exército Brasileiro.