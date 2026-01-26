SAS amplia mapeamento de atendimentos da Rede de Assistência Social

A Secretaria de Assistência Social e Cidadania (SAS), por meio da Superintendência de Gestão do Suas, realizou a atualização do Registro Mensal de Atendimentos (RMA) com o objetivo de mapear os serviços oferecidos pelas unidades da Rede de Assistência Social do município.

O RMA é um formulário utilizado para registrar, mensalmente, todos os atendimentos e acompanhamentos realizados por equipamentos como os CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) e centros de atendimento à população em situação de rua.

A modernização da ferramenta tem como foco a otimização da coleta de dados dos atendimentos prestados aos usuários. Com as inovações implantadas, a expectativa da equipe é que o documento reflita a nova realidade social da Capital, uma vez que o formulário passa a incluir indicadores mais precisos sobre temas como diversidade e fluxos migratórios.

Para consolidar a mudança, a equipe da Vigilância Socioassistencial realizou um plantão técnico de dois dias, reunindo representantes de 119 unidades, entre equipamentos públicos (CRAS, CREAS e Centros de Convivência) e Organizações da Sociedade Civil (OSCs) cofinanciadas pela Prefeitura. O objetivo foi orientar os gestores sobre o novo instrumental, que serve de base para o planejamento de políticas públicas e a distribuição de recursos.

As inovações no formulário e o registro em meio digital permitem um levantamento minucioso do perfil dos usuários, abordando aspectos como diversidade sexual, deficiências e nacionalidade. Com dados mais qualificados, a SAS consegue identificar, por exemplo, as regiões com maior demanda por serviços específicos, possibilitando a ampliação de equipes técnicas, a implantação de novas unidades ou a abertura de vagas onde a necessidade é mais urgente.

BENEFÍCIOS

A superintendente de Gestão do SUAS, Marcilene Rodrigues, destaca que a atualização do RMA permitirá que a gestão atue de forma mais assertiva, transformando dados em benefícios diretos para a população.

“O RMA não é apenas um relatório burocrático; ele é a nossa principal ferramenta de diagnóstico e planejamento. Com este novo modelo, conseguiremos identificar com clareza onde o serviço precisa ser fortalecido, garantindo que o atendimento chegue com excelência a quem mais precisa na ponta”, afirmou.

O estudo desses dados em anos anteriores levou, por exemplo, à ampliação de mais de 80 vagas de acolhimento para migrantes nacionais e internacionais, além de 12 vagas destinadas a pessoas com deficiência. A implantação de três novos Conselhos Tutelares, em 2024, também foi resultado de indicadores extraídos do RMA.

Já a gerente de Vigilância Socioassistencial, Viviane Brandão, explica que o novo formato padroniza os atendimentos e aproxima a Rede da realidade atual do município. Segundo ela, a equipe estudou a metodologia dos serviços para elaborar um documento capaz de acompanhar as mudanças sociais dos últimos anos, como o aumento do público migrante. A partir do detalhamento desse perfil, é possível padronizar o fluxo de trabalho tanto nas unidades públicas quanto nas privadas.

“Isso gera eficiência e nos dá subsídios para decidir, de forma técnica, se uma região precisa de mais veículos, mais profissionais ou de um novo tipo de equipamento público”, concluiu.