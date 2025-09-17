MS Notícias

MenuÚltimas Notícias
17 de setembro de 2025
Campo Grande 22ºC

CORRUPÇÃO

STF manda exonerar servidores condenados por corrupção em MS

Decisão restabelece perda de cargos de funcionários que cobraram propina para reduzir débitos tributários

Fachada do STF no DFFachada do STF no DF - Assessoria
A- A+

O Supremo Tribunal Federal (STF) restabeleceu a perda de cargos públicos de servidores condenados por cobrar vantagem indevida de contribuintes em troca da promessa de reduzir débitos tributários. O caso teve origem em uma apelação criminal.

Na sentença de primeira instância, os réus receberam pena de reclusão e perda dos cargos, conforme artigo 92 do Código Penal. A Primeira Câmara Criminal do TJMS manteve a condenação, mas, após embargos de declaração, retirou a sanção de perda da função pública, sob o argumento de que essa medida já havia sido afastada em ação de improbidade administrativa.

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) recorreu ao STF alegando violação ao artigo 37, §4º, da Constituição Federal, por condicionar a penalidade criminal a uma decisão da esfera cível.

Ao julgar o caso, o STF reafirmou o entendimento firmado no Tema 576 de repercussão geral: as esferas penal, cível e administrativa são autônomas, e a responsabilização em uma não exclui sanções nas demais. A Corte destacou que a perda do cargo é consequência da gravidade da conduta e da quebra de deveres funcionais, independentemente de decisão anterior em ação civil.

A decisão, assinada pelo ministro Flávio Dino, reconheceu que o acórdão do TJMS contrariava a jurisprudência do Supremo e determinou o restabelecimento da perda dos cargos, mantendo os demais termos da apelação.

 

Leia também

• Juiz do Trabalho é investigado por corrupção e desvio de recursos em MS

• Tiago Vargas é condenado por acusar ex-governador de corrupção no MS

Reportar Erro
MS Noticias no Google News