"Aqui estão os que ousaram sonhar com a Rota Bioceânica", diz Zeca em Fórum Internacional

Na condição de coordenador da Frente Parlamentar de Acompanhamento da Implantação da Rota Bioceânica na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o deputado estadual Zeca do PT discursou na abertura do 6º Fórum dos Governos que compõem o Corredor Bioceânico e relembrou os primeiros debates acerca da viabilização deste empreendimento de proporção continental. Quase três décadas após o início da concepção da ideia de ligação dos oceanos Pacífico e Atlântico, Zeca enfatizou que, hoje, se celebra a perseverança daqueles que "ousaram sonhar com a Rota Bioceânica".

Participam do Fórum que acontece até amanhã (20) em Campo Grande autoridades brasileiras, argentinas, paraguaias, bolivianas e chilenas. Em seu discurso na abertura, Zeca agradeceu o espaço concedido pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gerson Claro, e se apresentou como um representante daqueles idealizadores da Rota Bioceânica que não puderam se fazer presentes, seja por impossibilidade física ou por já terem partido.

"Me refiro ao senador argentino Raul Ochoa, ao senador chileno Jorge Soria, ao empresário murtinhense Flávio Queiroz, ao paraguaio Marcio Schussmuller. Mas, em especial, me recordo dos meus irmãos Heitor e Osório Miranda dos Santos. Foi em 1999, no início de meu Governo, que essas pessoas se reuniram em Porto Murtinho e ousaram sonhar com aquilo que nós estamos construindo aqui. Ousaram sonhar com a ligação bioceânica. Ousaram sonhar com a ligação da América do Sul como instrumento de superação da pobreza, da miséria, e permitir dignidade, cidadania e desenvolvimento para o nosso continente", discursou Zeca.

Zeca enalteceu o foco e a perseverança dos idealizadores da Rota Bioceânica, que à época eram constantemente desacreditados por aqueles que consideravam ser impossível uma integração entre países sul-americanos que ligasse os oceanos Pacífico e Atlântico.

"Muitos céticos criticavam o meu irmão Heitor. Diziam que ele era um sonhador, que estava mentindo, enganando. E esses adjetivos o abatiam, o fragilizavam. E o senador Ochoa, da Argentina, percebendo Heitor abatido, lhe dizia: 'não se abata com essas coisas, não perca a esperança Heitor'. E falou em espanhol uma coisa que nunca mais me esqueci. 'As grandes obras as sonham os santos loucos, as realizam os empreendedores natos, as usufruem o cidadão comum e as criticam os imbecis crônicos'. Aqui estão as pessoas que ousaram sonhar com a Rota Bioceânica", finalizou Zeca do PT.

O objetivo do Fórum Internacional que acontece até amanhã em Campo Grande visa fomentar o desenvolvimento e a integração regional entre Brasil, Paraguai, Argentina e Chile, destacando as oportunidades e desafios que serão gerados pelo Corredor Bioceânico, trajeto rodoviário de 3.320 km que vai conectar os oceanos Atlântico e Pacífico.