Campo Grande decreta emergência por alta de doenças respiratórias

Durante reunião extraordinária do Centro de Operações de Emergência (COE) neste sábado (26.abril.25), a Prefeitura de Campo Grande e a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) definiram ações emergenciais para conter o aumento de doenças respiratórias e arboviroses na Capital.

A decisão foi motivada pelo crescimento expressivo nos atendimentos nas unidades de saúde, principalmente em crianças. Desde o início do ano, foram notificados 971 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), com 486 confirmações e 66 óbitos. Entre os vírus mais presentes estão Influenza A, Rinovírus e Vírus Sincicial Respiratório (VSR).

“A nossa prioridade é proteger a vida da nossa população, especialmente das nossas crianças, que são as mais vulneráveis neste momento", afirmou a prefeita Adriane Lopes, destacando a necessidade de união para enfrentar o cenário.

MEDIDAS

Foi publicado em edição extra do Diário Oficial (Diogrande) o Decreto n. 16.246, que declara situação de emergência por 90 dias. Entre as ações imediatas, a Sesau vai instituir o plano de contingência pediátrico com atendimento 24h em duas UPAs — Universitário e Coronel Antonino — e no Pronto Atendimento Infantil do CRS Tiradentes.

A secretaria também organiza reforço de insumos, medicamentos e recursos humanos, além de receber apoio técnico e financeiro do Governo do Estado e do Ministério da Saúde. Campanhas educativas e de orientação à população serão intensificadas.

A vacinação contra a Influenza será ampliada para toda a população a partir deste domingo (27), como parte da estratégia de bloqueio epidemiológico.

Conforme a secretária de Saúde, Rosana Leite, “começamos a vacinação contra a Influenza há mais de um mês e, infelizmente, vacinamos apenas um terço da população que poderia ser imunizada". Ela ainda alertou que atualmente não há leitos disponíveis para internação de crianças com síndrome respiratória na Capital.

Além do reforço na rede local, a Secretaria Estadual de Saúde articula a abertura de mais leitos no interior, com expectativa inicial de 10 vagas em Três Lagoas, para aliviar a demanda em Campo Grande.

O projeto “Aluno Imunizado” também foi implantado para levar vacinação e ações de conscientização às escolas municipais e estaduais. Na sexta-feira (25), estudantes da Escola Estadual Zélia Quevedo Chaves participaram de atividades de imunização, com a presença do personagem Zé Gotinha.

A população é orientada a reforçar os cuidados básicos para prevenir a transmissão de vírus respiratórios, como a lavagem frequente das mãos, o uso de máscaras ao apresentar sintomas gripais e a atenção a sinais de alerta como febre persistente e dificuldade para respirar.