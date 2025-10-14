Carlos Bernardo destaca trajetória e trabalho do deputado Vander Loubet em prol do MS

O empresário Carlos Bernardo destacou nesta semana o trabalho e a trajetória política do deputado federal Vander Loubet, que ao longo de seis mandatos consecutivos na Câmara dos Deputados tem atuado de forma incansável em defesa dos interesses do Mato Grosso do Sul e de sua população.

Segundo Carlos Bernardo, o parlamentar se notabiliza pela dedicação ao fortalecimento das políticas públicas voltadas à saúde, educação e assistência social, além de sua atuação firme na defesa da agricultura familiar, setor que considera essencial para o desenvolvimento sustentável e a geração de renda no campo.

“Vander sempre foi um deputado comprometido com as causas do nosso Estado, destinando recursos e viabilizando projetos que beneficiam diretamente os municípios sul-mato-grossenses. É um verdadeiro parceiro do povo e um defensor incansável dos pequenos produtores rurais”, afirmou o empresário.

Durante seus mandatos, Vander Loubet tem direcionado ações efetivas para garantir investimentos e melhorias em infraestrutura, saúde pública e educação, contribuindo para elevar a qualidade de vida das comunidades de todas as regiões do Estado.

Na última sexta-feira, 10 de outubro, o parlamentar anunciou publicamente ter sido diagnosticado com câncer de próstata, recebendo inúmeras manifestações de solidariedade de amigos, apoiadores e lideranças políticas.

Carlos Bernardo fez questão de expressar seu apoio ao deputado: “Estamos juntos nessa batalha. Conte conosco a seu lado sempre!”, declarou o empresário.

A mensagem reforça o reconhecimento ao trabalho de Vander Loubet e a torcida pela sua plena recuperação, simbolizando o respeito e a admiração de grande parte da sociedade sul-mato-grossense por sua trajetória marcada pela seriedade, comprometimento e compromisso com o bem-estar coletivo.