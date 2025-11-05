Cenário para 2026 favorece Fábio Trad como principal opositor de Riedel

A mais recente pesquisa Ipems mostra Eduardo Riedel (PP) com 56,94% dos votos válidos, um cenário que o coloca em vantagem nas eleições de 2026.

Na oposição, Marcos Pollon (PL) registra 16,66%, seguido por Fábio Trad (PT) com 15,23% e Delcídio do Amaral (PRD) com 11,17%.

Uma análise detalhada dos concorrentes, no entanto, revela um caminho de consolidação para a candidatura do PT.

Pollon enfrenta um obstáculo partidário, já que o PL, seu partido, é liderado por Reinaldo Azambuja, que já selou apoio à reeleição de Riedel.

Delcídio do Amaral, por sua vez, é considerado inelegível devido a condenações por corrupção, o que o exclui da disputa real.

Além disso, Delcídio, quanto Pollon, enfrentam os maiores percentuais de rejeição do eleitorado sul-mato-grossense, sendo, conforme a pesquisa, 78,54% de rejeição à Dulcídio e 76,52% de rejeição à Pollon, portanto, eles lideram no ranking de rejeição eleitoral em MS.

DETALHES DA PESQUISA

A sondagem foi divulgada nesta 4ª feira (5.nov.25) pelo jornal Correio do Estado. O Ipems ouviu 1.720 eleitores entre os dias 20 e 31 de outubro.

O grau de confiança de 95%, com margem de erro de 2,36 pontos porcentuais para mais ou para menos.

FATOR NACIONAL

Com os oponentes diretos enfrentando barreiras, Fábio Trad (15,23%) se posiciona como o principal antagonista viável a Riedel.

A aposta do PT é que a candidatura de Fábio será impulsionada pelo crescente prestígio nacional e internacional do presidente Lula.

O partido, alinhado em MS sob o comando do deputado Vander Loubet, vê o cenário econômico federal como um trunfo.

A percepção de estabilidade foi reforçada pelo ministro Fernando Haddad, que afirmou na terça (4.nov.25) que o governo "ganhou o debate" econômico.

Haddad disse que a economia "saiu da pauta da oposição" e que o fluxo de investimentos no país é forte.

O ministro rechaçou teses de crise fiscal, projetando o melhor resultado para um governo desde 2015.

ESTRATÉGIA LOCAL

A estratégia petista em MS já se faz clara: usar a performance positiva do governo Lula como alavanca.

O objetivo é "nacionalizar" o debate, ligando os 15,23% de Trad (que chegam a 22,2% na Capital) à aprovação da gestão federal.

Dessa forma, o PT buscará, certamente, converter a atual liderança de Riedel até o dia 4 de outubro de 2026, inclinando a balança da disputa com a proposta de projetos de MS com aval do Planalto.

Para converter sobre Riedel, vai ser necessário que Fábio apresente uma proposta de governo clara, forte e tenha um preparo devido para os debates eleitorais, que em 2024 elegeram Riedel diante do fracasso da performance do Capitão Contar.