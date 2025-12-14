Edinho Silva confirma Fábio Trad candidato ao governo e Vander Loubet ao Senado

O presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), Edinho Silva, encerrou as especulações sobre a montagem do palanque da legenda em Mato Grosso do Sul para as eleições de 2026. Em coletiva de imprensa realizada na tarde deste sábado (13.dez.25), na Colônia Paraguaia, em Campo Grande (MS), o dirigente "bateu o martelo" e oficializou o desenho da chapa majoritária: o ex-deputado Fábio Trad disputará o Governo do Estado e o deputado federal Vander Loubet é o nome confirmado para o Senado Federal.

A visita de Edinho serviu para alinhar o diretório estadual às diretrizes nacionais, garantindo que o estado tenha uma candidatura própria robusta para sustentar a campanha de reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Sem rodeios, Edinho afirmou que sua presença na capital sul-mato-grossense tinha o objetivo claro de formalizar as decisões construídas pela base local.

“Eu estou aqui, inclusive, para que a gente possa formalizar essa posição. Nosso candidato aqui é o Fábio [Trad], com uma posição construída pela direção do PT. E claro, nós temos como prioridade eleger o Vander Loubet senador. Nós queremos o Vander senador, com a qualidade política e a firmeza dele, para ajudar o presidente Lula a conduzir o nosso próximo mandato”, declarou Edinho dissipando dúvidas sobre intervenções externas que pudessem desidratar a chapa estadual.

Ao ser questionado sobre o peso político de Mato Grosso do Sul no cenário nacional, Edinho foi enfático ao elogiar a tradição do partido no estado, relembrando a gestão histórica de Zeca do PT.

“Aqui no Mato Grosso do Sul é uma direção muito forte, um partido que tem tradição e que, liderado pelo Zeca, já governou o estado. Nós inovamos nas políticas públicas; muitas das políticas construídas a partir do Mato Grosso do Sul inspiraram os nossos governos nacionais. Então, tenho muita confiança no resultado eleitoral”, avaliou.

Edinho projetou um cenário de vitória, citando a unidade das lideranças locais como trunfo.

“O nosso palanque vai ser muito forte. É um palanque liderado pelo quadro do Vander, com nossa chapa estadual forte liderada pelo Zeca, e a nossa chapa federal liderada pela Camila [Jara]. Nós temos muita confiança que o palanque do presidente Lula será vitorioso aqui.”

O FATOR SIMONE TEBET

(13.dez.25) - Ao lado de Vander e Fábio Trad, Edinho Silva concede coletiva à imprensa em Campo Grande (MS). Foto: Tero Queiroz

A reportagem do MS Notícias questionou sobre a possível composição com a Ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB), e se ela representaria um entrave para a candidatura de Vander ao Senado. De maneira bastante rápida, Edinho adotou um tom diplomático, mas manteve a prioridade no quadro petista. Ele sinalizou que há espaço para diálogo, mas não em detrimento do projeto partidário já estabelecido.

“Não, a Simone só acrescenta para nós. Ela é uma liderança por quem temos muito respeito, tem sido uma ministra brilhante. Nós queremos conversar com a Simone e ouvir o que ela quer fazer. Mas a Simone é uma liderança muito respeitada pelo Partido dos Trabalhadores”, pontuou, sem retirar o aval dado minutos antes à candidatura de Vander.

Em determinado momento da coletiva, Edinho chegou a dizer que, no ato da visita, "estava lançando Vander como candidato ao Senado", sendo bastante aplaudido pelos militantes que o cercavam, além de jornalistas de diversos veículos de imprensa.

Diante das declarações da chefia nacional, o PT-MS já pode traçar uma rota para 2026, tendo uma candidatura própria ao governo com perfil de centro-esquerda (Fábio) e a busca por uma cadeira no Senado com um dos quadros mais experientes da legenda (Vander).