Ex-deputado do PT, Paulo Frateschi morre esfaqueado pelo filho em SP

O ex-deputado estadual e dirigente histórico do Partido dos Trabalhadores (PT), Paulo Frateschi, de 75 anos, morreu nesta 5ª feira (6.out.25), em São Paulo, após ser esfaqueado pelo próprio filho, Francisco Frateschi, de 34 anos. O caso ocorreu no bairro da Lapa, zona oeste da capital paulista.

Segundo a Polícia Militar, o filho teve um surto e atacou o pai com uma arma branca, atingindo-o na cabeça e no braço. A mãe do agressor tentou intervir e também ficou ferida, mas sem gravidade. Paulo chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento de Urgência (SAMU) e encaminhado ao Hospital das Clínicas, onde sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.

Francisco foi contido no local e conduzido à delegacia da região, o 91º Distrito Policial, onde o caso foi registrado. O local da ocorrência foi preservado para a realização de perícia.

O Partido dos Trabalhadores confirmou a morte e, em nota, lamentou profundamente a perda do ex-parlamentar. “Durante toda a sua trajetória, nosso companheiro demonstrou coragem, integridade e compromisso com o PT e pela busca de um país mais justo”, diz o texto, destacando o legado de Frateschi dentro da legenda.

Além da atuação política, Paulo Frateschi também acumulava tragédias pessoais. Ele já havia perdido dois filhos em acidentes de trânsito, um em 2002 e outro em 2003. Com histórico de militância no PT desde os anos 1980, foi deputado estadual em São Paulo, presidente do diretório estadual do partido e ocupou cargos na administração pública.