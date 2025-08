Landmark diz que Executivo trata Governo Lula como 'amante' e cobra reconhecimento 

Durante a sessão desta 3ª feira (05.ago.25) na Câmara Municipal, o vereador Landmark Rios (PT) não poupou críticas à prefeita Adriane Lopes (PP) e ao governador Eduardo Riedel (PSDB) pelo silêncio em relação ao Governo Federal e ao deputado federal Vander Loubet (PT) no evento “Café Estratégico”, realizado ontem (04), que lançou o pacote de obras pelos 126 anos de Campo Grande.

Segundo o parlamentar, a ausência de reconhecimento é um desrespeito, já que boa parte das obras anunciadas só é possível graças a recursos federais oriundos do Novo PAC, muitos deles articulados diretamente por Vander. Segundo ele, o Executivo municipal desfruta das benfeitorias proporcionadas pelo Governo Lula, mas deixa de dar os devidos créditos por questões ideológicas.

"[...] tratam o governo federal como uma amante; não pode pegar na mão, não pode beijar na boca. Nem o deputado federal Vander foi citado, nem pelo governador Eduardo Riedel nem pela prefeita Adriane Lopes. O deputado é atuante e tem olhado por Campo Grande", disse Landmark.

Somente em Campo Grande, os investimentos previstos no Novo PAC ultrapassam R$ 182 milhões, dentro de um pacote de R$ 18,6 bilhões para Mato Grosso do Sul até 2026. Entre as ações articuladas por Vander estão R$ 150 milhões para drenagem e prevenção de desastres no fundo de vale do Rio Anhanduizinho, R$ 30,5 milhões para urbanização do Jardim Samambaia, e R$ 1,5 milhão para estudos e projetos de modernização dos terminais de ônibus e requalificação da infraestrutura no entorno.

O parlamentar reforçou que esses investimentos têm a marca do Governo Lula e do trabalho de Vander Loubet em Brasília (DF), que garantiu recursos para obras estruturantes, saneamento, mobilidade e urbanização de áreas vulneráveis.

“O governo federal está olhando para Mato Grosso do Sul como nunca antes. Mas aqui, preferem fingir que não existe. É incoerente, porque usam o dinheiro, mas se recusam a assumir publicamente quem o trouxe. Nosso papel é dar nome aos responsáveis e garantir que a população saiba a verdade”, concluiu o vereador.