Landmark está entre os 10 vereadores mais bem avaliados da Capital, aponta pesquisa

O vereador Landmark Rios (PT) figura entre os dez parlamentares mais bem avaliados da Câmara Municipal de Campo Grande, de acordo com pesquisa realizada pelo Instituto Ranking Brasil Inteligência, divulgada nesta 2ª feira (04.ago.25).

O levantamento, feito entre os dias 1º e 3 de agosto com mil eleitores da Capital e distritos, mostra que 1,8% dos entrevistados apontaram o petista como um dos vereadores de mais destaque da atual legislatura.

O reconhecimento reflete o trabalho que Landmark tem realizado no primeiro semestre de 2025, marcado por forte atuação nas ruas, no plenário e em pautas de interesse social. Foram mais de 800 agendas entre atendimentos no gabinete, fiscalizações, reuniões e ações externas, com presença constante em comunidades, assentamentos, acampamentos, hortas e regiões de maior vulnerabilidade.

No campo legislativo, Landmark apresentou 30 projetos, com 10 já aprovados, entre eles a criação da Medalha da Agricultura Familiar e da Frente Parlamentar de Regularização das Hortas Urbanas e Periurbanas, além do Programa Banho Solidário, o “Ar no Busão” e o Selo da Agricultura Familiar.

Na discussão do orçamento municipal, apresentou 41 emendas à LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), sendo 37 incorporadas à redação final, contemplando desde o fortalecimento da agricultura familiar até melhorias urbanas e sociais.

O vereador também atua como presidente da Comissão de Agropecuária e Agronegócio e da Comissão de Participação Legislativa, além de vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento.

É membro ativo das comissões de Causas Indígenas e de Obras e Serviços Públicos, reforçando sua defesa pela reforma agrária, pela valorização de povos indígenas, quilombolas e assentados.

“Nosso mandato é popular, coletivo e de fiscalização. A gente faz política com os pés no chão, se conectando com os problemas da cidade, em busca de trazermos as soluções que a comunidade precisa”, disse.