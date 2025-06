Na Capital, ministra destaca compromisso do governo Lula contra a pobreza

Durante o Fórum Participativo “Diálogos para Construção da Estratégia Brasil 2050”, realizado na manhã desta 4ª feira (18.jun.25), na Câmara Municipal de Campo Grande, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, destacou o compromisso do governo federal em reduzir as desigualdades e erradicar a pobreza no país, ressaltando que esse é um dos maiores desafios do futuro próximo.

“Essa é a nossa missão: erradicar a pobreza, diminuir a pobreza, dar condições sociais para os nossos jovens através da educação. E nós não falhamos nessa missão. Nós não podemos falhar com a missão de cuidar do futuro muito próximo das nossas crianças, dos nossos jovens, do nosso Estado e do nosso país”, declarou a ministra sobre os propósitos do Governo Lula.

O evento reuniu representantes dos poderes Executivo, Legislativo, academia e sociedade civil para debater os rumos do Brasil nas próximas décadas, com foco na sustentabilidade, inclusão, inovação e redução das desigualdades regionais.

A ministra abordou temas como transição demográfica, inclusão produtiva, oportunidades iguais para mulheres e jovens, e destacou que o país precisa encarar o planejamento a longo prazo como prioridade. “O Brasil que nós queremos, eu não tenho dúvida, é mais inclusivo, com mais oportunidades, que passa por investimentos e políticas públicas comprometidas com a igualdade.”

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, reforçou o alinhamento do Estado com os princípios destacados pela ministra. Em sua fala, Riedel afirmou que o planejamento estratégico de sua gestão já está refletindo resultados concretos no combate à pobreza extrema.

“Quando eu assumi o governo do Estado [...] a gente fez um plano estratégico para o Mato Grosso do Sul, lastreado em quatro diretrizes centrais: prosperidade, sustentabilidade, tecnologia e inclusão. E um dos maiores orgulhos que eu tenho hoje, é que nós saímos de 2,7% de pobreza extrema em 2023 para 1,9% hoje. E eu quero terminar esse meu mandato erradicando a pobreza extrema no estado de Mato Grosso do Sul.”

Riedel também apontou que esse avanço é sustentado por investimentos em educação, infraestrutura e apoio às comunidades mais vulneráveis. “Esse caminho é um caminho que passa por política pública, na educação. [...] Passa pelo apoio às nossas comunidades indígenas, ao agronegócio, aos agricultores familiares, com tecnologia e com inclusão”.

Fechando o ciclo de discursos sintonizados com a fala da ministra, o deputado estadual Zeca do PT destacou a trajetória de desenvolvimento de Mato Grosso do Sul e defendeu que prosperidade só será plena com justiça social. “Nós só vamos ter, e essa é a dimensão que eu carrego na política, o Brasil efetivo na hora em que a gente distribuir melhor a riqueza, na hora em que a gente distribuir melhor as terras, na hora em que a gente seja capaz de superar a pobreza".

CÂMARA NOS DEBATES CENTRAIS

O vereador Epaminondas Neto, o Papy, presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, reforçou o papel da Câmara “como palco legítimo das grandes discussões, reforçando o papel de protagonismo e a atribuição de Casa do Povo”. Ele ressaltou a importância de popularizar o debate de um tema complexo “para que mais pessoas participem ativamente da estratégia de planejamento”. Citou ainda que a Câmara trabalha também no planejamento de Campo Grande, subsidiada nas propostas que vêm da população.

O planejamento a longo prazo foi enfatizado ainda pelo presidente Papy, citando os avanços da tecnologia. “Planejar é ato de responsabilidade com as gerações futuras”, afirmou, lembrando que no dia a dia o curto prazo é executado, sem tirar os olhos dos grandes desafios. Ele citou ações práticas da Câmara, a exemplo do Projeto Pronto Pro Trabalho, executado em parceria com o Senai/Fiems, para qualificar 10 mil pessoas em cursos profissionalizantes, já encaminhados ao mercado de trabalho.

“Campo Grande precisa ser referência do desenvolvimento sustentável. O nosso futuro depende das escolhas responsáveis que fazemos hoje”, destacou ainda o presidente da Casa de Leis.