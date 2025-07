Landmark homenageia diretor do Sebrae/MS e destaca contribuição para o desenvolvimento de MS

Durante a sessão desta quinta-feira (10), o vereador Landmark Rios (PT) apresentou uma Moção de Congratulação ao diretor superintendente do Sebrae/MS, Cláudio George Mendonça, em reconhecimento ao trabalho prestado em prol do desenvolvimento econômico sustentável de Mato Grosso do Sul, com destaque para o incentivo ao empreendedorismo, à inovação e ao fortalecimento da agricultura familiar.



A homenagem foi proposta em plenário e aprovada pelos vereadores. “O Cláudio é uma liderança comprometida, que tem feito o Sebrae chegar onde a população precisa, seja no campo ou na cidade. Sempre fomos bem recebidos por ele”, destacou o parlamentar em sua fala na tribuna.



Na justificativa da moção, o vereador afirmou que, sob a liderança de Cláudio Mendonça, o Sebrae tem sido uma ponte entre o conhecimento e a prática, impulsionando milhares de pequenos negócios, fortalecendo cadeias produtivas locais e promovendo a autonomia de produtores rurais e empreendedores urbanos.



A homenagem também ressalta o papel da instituição na promoção da inclusão produtiva, da geração de renda e da transformação social em todo o Estado, especialmente por meio do apoio à economia criativa, ao cooperativismo e à agricultura de base comunitária.



“O que estamos reconhecendo aqui não é apenas um nome, mas um trabalho que transforma realidades e que aposta no potencial das pessoas”, finalizou Landmark.