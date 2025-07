Ar no busão traz conforto e deixa transporte do trabalhador mais digno, ressalta Landmark

Durante entrevista concedida à TV Câmara na manhã desta 4ª feira (09.jul.25), o vereador Landmark Rios (PT) voltou a defender o projeto “Ar no Busão” como uma pauta essencial para a população de Campo Grande. A proposta, que prevê a instalação gradual de ar-condicionado nos ônibus da Capital, já foi aprovada na Câmara Municipal com apoio praticamente unânime e agora aguarda sanção da prefeita.

“Campo Grande é uma cidade quente, que chega a 40 graus em alguns dias do ano. Por isso, ar-condicionado no ônibus não é luxo, é necessidade básica para quem depende do transporte coletivo. É dignidade para o trabalhador”, afirmou Landmark. O vereador lembrou que a pauta do “Ar no Busão” foi um compromisso assumido ainda na campanha eleitoral e que desde o início do mandato vem sendo defendida com firmeza no Legislativo.

Landmark também destacou o impacto do projeto na mobilidade urbana da Capital. “Quando a gente melhora a qualidade do transporte, ele se torna mais atrativo. Com mais conforto e eficiência, mais pessoas podem escolher o ônibus. Mas há outros aspectos do transporte que precisam melhorar também”, destacou.

O parlamentar reiterou que ouviu a população antes de levar a proposta adiante. “Conversamos com muitos usuários, fizemos escuta desde a campanha. Quem usa o ônibus todo dia sabe o quanto o calor castiga. Campo Grande é a única capital do país que ainda não tem ônibus com ar-condicionado. Isso precisa mudar.”

Ele concluiu com um recado direto de que lutar por um transporte digno é obrigação. “A luta pelo Ar no Busão é do nosso mandato e não vamos abrir mão. Queremos que os novos ônibus já venham com ar-condicionado. Transporte coletivo de qualidade é dignidade para quem mais precisa".