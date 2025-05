Em ação no Noroeste, Landmark defende luta por vida mais digna aos trabalhadores

Neste 1º de Maio, o vereador Landmark Rios (PT) participou de uma grande ação social no bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande, reafirmando seu compromisso junto aos milhares de trabalhadores e trabalhadoras presentes.

O evento, realizado em frente ao CAPS do bairro, foi organizado pela CUT-MS (Central Única dos Trabalhadores de Mato Grosso do Sul), Fetems (Federação dos Trabalhadores em Educação de MS), MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra), CMP (Central de Movimentos Populares), sindicatos como o Sinticop (Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção de Estradas e Obras), com o apoio do mandato de Landmark, da Cruz Vermelha Brasileira, Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) e outros parceiros.

Além dos serviços gratuitos de saúde, lazer e alimentação, o evento foi um momento de reflexão e mobilização política, com foco em pautas urgentes como o fim da escala 6x1, valorização do serviço público, igualdade salarial e melhores condições de vida para quem vive do trabalho.

“Hoje nós estamos celebrando o Dia do Trabalhador num bairro populoso, historicamente esquecido pelo poder público municipal. Esse 1º de Maio é também um ato de sensibilização. A gente precisa falar de trabalho, mas também de vida, de saúde mental, de direito ao descanso e à qualificação profissional. Porque a luta do trabalhador é diária e o nosso mandato caminha junto com essa luta,” destacou o vereador Landmark.

CIDADANIA

A ação social levou serviços essenciais à população do Jardim Noroeste, como vacinação, atendimento odontológico, aferição de pressão, testes de glicemia, orientação jurídica, atividades infantis e distribuição de cestas básicas.

A Cruz Vermelha Brasileira, em parceria com a Sesau, distribuiu 500 doses de vacinas. Até o meio da manhã, mais de 100 pessoas já haviam sido atendidas.

“A procura está dentro do esperado. Além das vacinas, estamos com uma equipe de primeiros socorros qualificada e preparada para atender a comunidade com segurança,” explicou Priscila dos Santos Moraes, gerente de operações da Cruz Vermelha.

O dirigente do Sinticop, Walter Vieira dos Santos, integrante da comissão organizadora do evento, ressaltou o simbolismo de levar a ação para dentro da periferia.

“O 1º de Maio não é só um feriado. É um dia de luta, de reflexão. E a CUT entende que é nas comunidades, onde estão os verdadeiros trabalhadores e trabalhadoras, que esse diálogo precisa acontecer. Estamos trazendo pautas como vida além do trabalho, igualdade de gênero, valorização do servidor público e acesso à saúde,” explicou Walter.

Ele também reforçou demandas locais, como a criação de um posto de saúde 24 horas, a construção de uma escola estadual e melhorias no acesso à BR-163 e BR-262.

QUEM FOI, APROVOU!

Felício Abrão, de 45 anos, morador do bairro e pai de dois filhos pequenos, aproveitou o feriado para vacinar a família. “Se não fosse esse evento, eu não teria conseguido levar meus filhos para vacinar. Aqui é longe de tudo, e essas ações fazem a diferença", afirmou.

Já Maria Lúcia, de 57 anos, buscou o atendimento odontológico. “Faz tempo que eu não consigo uma consulta. Hoje eu consegui atendimento de graça, e fui muito bem recebida. Que venha mais vezes pra cá", destacou.

O vereador Landmark reforçou que o mandato popular que representa seguirá cobrando respeito aos direitos trabalhistas, mas também políticas públicas reais para os bairros periféricos. “Não adianta fazer discurso bonito e esquecer do povo. O trabalhador da periferia precisa de médico, precisa de escola, precisa de moradia digna e transporte decente. finalizou.