Lula confirma viagem à China com Vander Loubet, único deputado do Centro-Oeste

O presidente Lula (PT) fará uma viagem oficial à China entre os dias 12 e 15 deste mês, confirmou o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, na noite da 2ª.feira (3.abr.23).

Lula deveria ter viajado no final de março, mas adiou a agenda ,em razão de ter apresentado um quadro de pneumonia. Agora recuperado, o presidente levará ao seu lado na missão oficial, o deputado federal sul-mato-grossense Vander Loubet (PT), que será com isso, o único deputado do Centro-Oeste a compor a comitiva.

Vander já disse à reportagem, que pretende discutir com os chineses a possibilidade da habilitação de novos frigoríficos em Mato Grosso do Sul.

Dentre os 29 deputados convidados, Vander estará na condição de vice-presidente da Frente Parlamentar Brasil-China no Congresso Nacional.

O deputado tem afirmado que a visita será uma oportunidade para estreitar laços com um dos parceiros comerciais de grande importância para MS. "Quero trabalhar pelo fortalecimento das relações diplomáticas e comerciais entre os dois países. Essa parceria é estratégica, principalmente para nós, do Mato Grosso do Sul. A China é o principal destino das exportações do nosso estado, então esse fortalecimento nos interessa muito", afirma.



Ainda de acordo com o deputado, há um conjunto de interesses e pautas a serem defendidas no Dragão Asiático, como, por exemplo, a exportação de proteína animal.

"Desde a posse do presidente Lula, tenho feito agendas junto às autoridades chinesas para resolvermos uma demanda reprimida que ficou por causa do comportamento do governo anterior com a China, que era hostil. Tem plantas frigoríficas aqui no Brasil aguardando sinal verde dos chineses para exportar para lá. De janeiro para cá conseguimos que dezenas de empresas fossem habilitadas, inclusive um frigorífico de frangos do nosso estado. Mas tem mais empresas aguardando esse aval", explicou.

Vander também disse que deseja buscar investimentos chineses em outras áreas estratégicas para Mato Grosso do Sul, como infraestrutura rodoviária — em particular, a Rota Bioceânica — ferrovias e produção de fertilizantes.

A partida de Brasília está marcada para a manhã da 3ª.feira, 11 de abril. O primeiro destino será Xangai, no dia 12. Em seguida, a comitiva ficará em Pequim nos dias 13, 14 e 15, partindo da China na manhã do sábado.