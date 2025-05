MP investiga ex-prefeito por uso de viaturas do município para fins eleitorais

A 1ª Promotoria de Justiça de Bandeirantes instaurou um inquérito civil para apurar o suposto uso indevido de um veículo locado pela Prefeitura Municipal por parte de agentes públicos.

O edital da investigação foi publicado na edição desta 5ª feira (8.maio.25) do Diário Oficial do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), pelo promotor de Justiça Gustavo Henrique Bertocco de Souza.

Segundo o documento, são investigados o ex-prefeito Edervan Gustavo Sprotte (PP), conhecido como Gustavo Sprotte, e Willians Dias Freitas. A apuração tem como foco verificar se ambos utilizaram o veículo público para interesses particulares e eleitorais, o que configuraria violação ao princípio da moralidade administrativa.

Apesar de o edital tornar pública a existência do inquérito, o conteúdo integral é de acesso restrito às partes envolvidas mediante senha disponibilizada pelo MPMS. O processo pode ser consultado na sede da Promotoria, na Rua Francisco Antônio de Souza, nº 1460, em Bandeirantes, ou pelo site oficial do Ministério Público.

Sprotte foi candidato à reeleição nas eleições de 2024, mas terminou em terceiro lugar com 1.618 votos. O vencedor, Álvaro Urt (PSDB), que obteve 2.087 votos, não assumiu o cargo e recorre atualmente ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em caso de convocação para nova eleição suplementar, Sprotte é cotado para disputar novamente a prefeitura.