Na China, Deputado Vander confirma plantas frigoríficas para MS

O deputado federal sul-mato-grossense Vander Loubet (PT), confirmou que devem ser habilitadas novas plantas frigoríficas de MS para exportação à China.

— Essa viagem serviu para consolidar o processo de abertura do mercado chinês para a nossa carne, nossas proteínas animais. Isso com certeza vai beneficiar os produtores de Mato Grosso do Sul e os frigoríficos que estão aguardando para exportar para a China — pontuou o deputado.

— Estamos fechando essa viagem à China com um saldo muito positivo. A expectativa é que possam ser gerados R$ 50 bilhões de investimento para nosso Brasil — completou Vander num áudio enviado à imprensa.

Mostramos mais cedo aqui no MS Notícias, que o Presidente Lula e o primeiro ministro chines assinaram 15 acordos entre os dois países.

Único parlamentar do Centro-Oeste a integrar a comitiva presidencial, Vander comemorou o resultado positivo da agenda.

— Na condição de vice-presidente da comissão da frente parlamentar Brasil-China no congresso nacional e como único parlamentar do Centro-Oeste nesta viagem, estou animado com as possibilidades para o nosso estado — disse.

Um dos destaques, conforme Vander, foi o avanço na parceria entre os dois países na construção do satélite CBERS-6, munido de uma tecnologia que permite o monitoramento de florestas como a Amazônia mesmo com nuvens.

Também ficou acertada criação de um grupo de trabalho para implementar medidas que facilitem o comércio bilateral e cooperações nas áreas de pesquisa e inovação, tecnologias da informação e comunicação, promoção industrial e investimentos na economia digital.

No que tange aos acordos benéficos ao agronegócio, foi assinado um plano de trabalho de cooperação na certificação eletrônica para produtos de origem animal e um protocolo sobre requisitos sanitários e de quarentena para proteína processada de animais terrestres a ser exportada do Brasil para a China.

— Isso é importante para nós, porque tanto no plano rodoviário, com a Rota Bioceânica, quanto no plano ferroviário, com a Malha Oeste, há espaço e oportunidades para recebermos esses investimentos da China — conclui o parlamentar pantaneiro.

Vander Loubet e Lula. Foto: Divulgação

