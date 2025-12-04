Porto Murtinho receberá porto multifuncional de R$ 180 milhões

Como resultado das ações de infraestrutura e desenvolvimento regional do Governo de Mato Grosso do Sul, somadas ao avanço das obras da Rota Bioceânica, a cidade de Porto Murtinho deverá receber um porto multifuncional. O anúncio foi feito pela delegação argentina da província de Entre Ríos, que se reuniu nesta 4ª feira (3.nov.25) com o governador Eduardo Riedel e o secretário Jaime Verruck, titular da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc).

O encontro ocorreu na sala de reuniões da Governadoria e formalizou a entrega do licenciamento ambiental e da licença de instalação para o novo porto.

Segundo Verruck, o investimento previsto é de aproximadamente R$ 180 milhões, a ser realizado pela empresa PTP Group, que pretende iniciar as obras no próximo ano. Com a implantação do empreendimento, Porto Murtinho deverá contar com três portos em operação.

De acordo com o secretário, o novo terminal terá perfil diversificado: "A gente chama [o porto] de multiuso, então ele vai trabalhar com fertilizantes, grãos e com contêineres. A hidrovia é uma conexão com a Rota Bioceânica. Então, a gente tem que olhar a Rota e essa potencialidade também da hidrovia. É mais um investimento que está vindo para o Estado, em Porto Murtinho, e nessa transição logística que o Mato Grosso do Sul passa", afirmou.

O porto integrará um conjunto de empreendimentos operados pelo PTP Group, considerado o maior operador do rio Paraguai, com unidades no Paraguai, Argentina, Uruguai, Espanha e Brasil. Verruck reforçou o papel logístico desse investimento: "A PTP é uma empresa portuária que opera em toda a hidrovia, na Argentina e Uruguai. E agora vai fazer um investimento no Brasil. A hidrovia só funciona se nós tivermos estrutura portuária. E a gente começaria essa relação entre Mato Grosso do Sul e Entre Ríos, que vai ser uma base de entrada de produtos, e esse é o grande foco da hidrovia. Nós temos muita coisa na exportação, como minério e grãos, então a ideia é aumentar o fluxo de entradas de mercadorias também para o Brasil, se conectando à Rota Bioceânica", completou.

Ele acrescentou ainda: "A estruturação dessa hidrovia é positiva, e a curto prazo é mais investimento e uma estrutura portuária, de uma empresa já consolidada no âmbito da hidrovia".

EXPANSÃO PORTUÁRIA E COMPETITIVIDADE LOGÍSTICA

A delegação de Entre Ríos e representantes do PTP Group foram recebidos no gabinete da Governadoria durante a agenda. O CEO da empresa, Guillermo Misiano, destacou que a ampliação de terminais em Porto Murtinho deve melhorar custos logísticos e fortalecer o corredor bioceânico: "Então todo o circuito passa a ser mais competitivo, mais barato para o produtor, que vai ter a possibilidade de ter melhor preço para seus grãos e comprar os fertilizantes mais barato que com as opções atuais", afirmou.

AVANÇO DA PONTE BIOCEÂNICA

A ponte binacional da Rota Bioceânica, que ligará Porto Murtinho (Brasil) a Carmelo Peralta (Paraguai), segue com obras em execução. O empreendimento é apontado como estratégico para encurtar distâncias entre a produção sul-americana e os portos chilenos no Pacífico, facilitando o acesso aos mercados asiáticos.

No lado brasileiro, também avança a construção do acesso entre a BR-267 e a ponte. Orçada em R$ 472 milhões, a obra inclui 13,1 km de ligação viária, contorno rodoviário de Porto Murtinho e um Centro Aduaneiro para controle de cargas. O prazo de conclusão é de 26 meses.

Com o novo corredor, viagens à Ásia poderão ser reduzidas em até 23%, o equivalente a 12 a 17 dias de transporte marítimo. O presidente do Paraguai, Santiago Peña, tem reiterado a importância estratégica da conexão para os países envolvidos.

A estrada que ligará Brasil e Chile já conta com 80% das obras concluídas, com mais de 400 trabalhadores atuando no canteiro. A conclusão está prevista para o primeiro semestre de 2026. A ponte é executada por um consórcio binacional, com investimento de R$ 575,5 milhões (US$ 93 milhões), financiado pela administração paraguaia da Itaipu.

INVESTIMENTOS EM PORTO MURTINHO

O Governo de Mato Grosso do Sul mantém cerca de R$ 80 milhões em investimentos no município, contemplando infraestrutura, saúde e educação. Para o prefeito Nelson Cintra, a cidade vive um período de expansão estratégica: "Nós temos duas vertentes de desenvolvimento, a Rota Bioceânica e o rio Paraguai. E esses grandes empresários argentinos estão vendo isso, e olhando que o Mato Grosso do Sul é muito importante nesse cenário nacional juntamente com este novo corredor", afirmou.