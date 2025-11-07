Prefeito 'tik-toker' é afastado por suspeita de corrupção na saúde

O prefeito de Sorocaba (SP), Rodrigo Manga (Republicanos), foi afastado do cargo na 5ª feira (6) por decisão judicial, no âmbito da segunda fase da Operação Copia e Cola, que apura suspeitas de irregularidades na contratação emergencial de uma organização social para gestão de unidades de saúde no município.

A medida, determinada pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, tem validade inicial de 180 dias e foi solicitada pela Polícia Federal como forma de evitar interferência nas investigações. O afastamento não implica, por ora, perda de mandato. O vice-prefeito Fernando Martins da Costa Neto assumiu a administração municipal.

A operação também cumpriu sete mandados de busca e apreensão, dois de prisão preventiva, além do sequestro de R$ 6,5 milhões em bens dos investigados. Segundo a PF, os alvos poderão responder por crimes como corrupção, peculato, fraude em licitação, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Em Brasília no momento da decisão, Rodrigo Manga comentou o afastamento em vídeo publicado nas redes sociais.

"Pessoal, acreditem se quiser me afastaram do cargo de prefeito. Eu, aqui em Brasília, ontem fui em frente ao Palácio da Justiça, falei que tem que colocar o Exército na rua, rodei o Congresso, os deputados me receberam super bem, falando: 'Manga, cuidado, você está aparecendo muito, estão tentando, o que a gente ouve de bastidores é que os caras tentam tirar do jogo qualquer um que ameaça a candidatura deles e você tem sido uma ameaça, tanto na questão do Senado quanto em outros cargos'. Gente, não deu outra. Hoje, um dia depois, de eu estar em frente ao Palácio da Justiça, onde foi falado do Exército lá, para por o Exército na rua, me afastaram", disse Rodrigo Manga.

Em nota, a Prefeitura informou que a transição para o vice-prefeito visa garantir a continuidade dos serviços públicos até que os fatos sejam esclarecidos.

A defesa do prefeito afirmou que a investigação é nula, classificou o afastamento como perseguição política e disse confiar no "pleno restabelecimento da verdade".