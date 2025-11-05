Selo do Produto Artesanal quer garantir reconhecimento a pequenos produtores

O vereador Landmark Rios (PT) protocolou nesta semana, na Câmara Municipal de Campo Grande, o Projeto de Lei nº 12.139/2025, que institui o Selo Municipal de Produto Artesanal, destinado a identificar, reconhecer e valorizar produtos confeccionados de forma manual, com predominância de trabalho individual ou familiar.

A proposta tem como objetivo fortalecer a economia criativa, gerar renda, preservar saberes tradicionais e dar visibilidade aos artesãos e pequenos produtores locais, sem o uso de processos industriais automatizados.

Com o selo, os produtores poderão ser reconhecidos oficialmente como artesãos e terão acesso a benefícios como prioridade em feiras e eventos, divulgação em catálogos e plataformas digitais, capacitação técnica e consultoria especializada, em parceria com o poder público e entidades do setor.

O projeto abrange segmentos variados, como saboaria artesanal e cosméticos naturais, cerâmica, crochê, bordado, costura criativa, marcenaria, fibras naturais e outros produtos reconhecidos como artesanato.

Segundo Landmark, a criação do selo é uma ferramenta estratégica para fortalecer o empreendedorismo criativo, a economia solidária e a inclusão produtiva, além de garantir mais qualidade e transparência para os consumidores.

Na justificativa, o vereador destaca que o artesanato é uma expressão viva da identidade campo-grandense e sul-mato-grossense, representando o trabalho manual e a autonomia de mulheres, famílias e comunidades.

“O Selo Municipal de Produto Artesanal é mais que um símbolo, é uma forma de reconhecimento e fortalecimento da nossa cultura e do trabalho de quem vive da criatividade. É geração de renda, dignidade e sustentabilidade para o nosso povo”, afirmou Landmark.