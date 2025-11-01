Sancionada, lei criada por Landmark coloca Fesmorena no calendário de eventos da Capital

A prefeita Adriane Lopes sancionou a Lei nº 7.513, de 30 de outubro de 2025, que institui e inclui no Calendário Oficial de Eventos de Campo Grande o Fesmorena – Festival Estudantil de Música Autoral de Mato Grosso do Sul, de autoria do vereador Landmark Rios (PT).

A sanção foi publicada na edição desta sexta-feira (31) do Diário Oficial de Campo Grande.

Com a nova legislação, o Fesmorena passa a integrar de forma permanente o calendário municipal, consolidando-se como um dos principais eventos culturais e educacionais voltados à juventude sul-mato-grossense. O festival é realizado anualmente no mês de dezembro, reunindo estudantes de 7 a 17 anos das redes pública e privada de ensino, com o objetivo de estimular a criação musical autoral, fortalecer a identidade cultural do Estado e democratizar o acesso à arte e à cultura.

Para o vereador Landmark, a sanção representa uma conquista coletiva e um avanço nas políticas públicas voltadas à juventude e à cultura.

“O Fesmorena é um símbolo de expressão e de oportunidade para os jovens talentos da nossa cidade. Incluir o festival no Calendário Oficial é reconhecer a importância da música autoral, da educação e da arte como instrumentos de transformação social. É um passo para garantir que a cultura seja tratada com o respeito e o incentivo que merece”, destacou.

O idealizador do festival e presidente do Instituto Cerrado Central, Daniel Escrivano, celebrou a sanção e lembrou que foi ele quem levou a proposta ao vereador Landmark.

“O Fesmorena surgiu para abrir espaço aos alunos da cidade e, por uma questão pessoal, também foi inspirado na minha filha. Começamos em parceria com escolas, e o festival foi crescendo, ganhando importância e sendo abraçado pela comunidade. A partir da quarta edição, com o apoio da TV Morena, abrimos o evento para todo o Estado e chegamos agora à décima edição. Este projeto é um marco porque transforma o festival em uma ação pública, reconhecida pelo poder público, o que nos permite entrar em todas as salas de aula, sensibilizando professores, secretários e alunos”, afirmou.

Com a sanção, a Prefeitura poderá apoiar a divulgação do festival pelos canais oficiais, sem gerar custos adicionais aos cofres públicos. A organização segue sob responsabilidade do Instituto Cerrado Central, em parceria com instituições públicas e privadas.