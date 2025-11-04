Landmark pede melhoria nas ruas do Caiobá, Amambaí e Chácara dos Poderes

O vereador Landmark Rios (PT) protocolou nesta semana três indicações na Câmara Municipal de Campo Grande, solicitando melhorias estruturais e de segurança em diferentes bairros da Capital. Os pedidos foram encaminhados ao Gabinete da Prefeita Adriane Lopes e à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep).

As solicitações envolvem patrolamento, cascalhamento e instalação de semáforo em pontos considerados críticos para o tráfego e a segurança dos moradores.

No bairro Chácara dos Poderes, o parlamentar pediu o patrolamento da Estrada SE-1, que se encontra em condições precárias, especialmente em períodos de chuva. Segundo ele, a via está em situação crítica, agravada pela presença de açudes próximos, o que coloca em risco a segurança e a acessibilidade dos moradores da região.

No Portal Caiobá II, Landmark solicitou patrolamento e cascalhamento da Rua Libânio Figueiró, que apresenta diversos buracos e irregularidades. A medida, segundo ele, é urgente e necessária para melhorar as condições de deslocamento e garantir mais conforto e segurança para os moradores.

Já no bairro Amambaí, o vereador pediu à Prefeitura que realize um estudo para implantação de um semáforo na Avenida Duque de Caxias, em um ponto considerado de risco para motoristas, pedestres e ciclistas. De acordo com o parlamentar, a ausência de controle de tráfego tem comprometido a segurança e aumentado o risco de acidentes.

Para Landmark, as indicações reforçam o papel do mandato na escuta e atendimento das demandas da população. “São pedidos simples, mas que fazem muita diferença no dia a dia das pessoas. Nosso papel é cobrar, acompanhar e garantir que o poder público chegue onde o povo mais precisa”, afirmou o vereador.