Suplente pede cassação de vereador do PT que atropelou gestante em MS

A Câmara Municipal de Ribas do Rio Pardo recebeu na 2ª feira (10.fev.25) um pedido formal de cassação do mandato do vereador Lucas Lopes Ribeiro (PT). O pedido foi protocolado pelo suplente Julierme Lopo (PT), que alega quebra de decoro parlamentar, após Lucas ser acusado de atropelar uma mulher de 41 anos na madrugada do último dia 2, fugir do local e causar outros acidentes.

Na denúncia, Julierme destaca que, segundo relatos da imprensa, o vereador estava em um evento ingerindo bebidas alcoólicas e, ao sair em alta velocidade, atropelou violentamente uma pedestre que estava na calçada. O documento ainda cita que Lucas Lopes tentou fugir sem prestar socorro, colidiu com três veículos e só parou após bater contra um caminhão estacionado na via pública.

O pedido de cassação inclui matérias jornalísticas anexadas, reforçando a repercussão do caso. Para Julierme, a conduta do vereador é "incompatível com a dignidade da Câmara Municipal" e gera descrédito à instituição.

TRÂMITE

Agora, o pedido será encaminhado ao corregedor do Legislativo, que emitirá um parecer prévio sobre a admissibilidade da denúncia. Caso seja aceito, o documento será lido em Plenário e, se a maioria dos vereadores presentes votar pela continuidade, será formada uma Comissão de Ética para conduzir o processo.

A comissão ouvirá testemunhas de defesa e acusação, analisará as provas e, posteriormente, emitirá um parecer final para nova votação no Plenário. Para que a cassação de Lucas Lopes seja aprovada, são necessários oito votos favoráveis. Se esse número não for atingido, a denúncia será arquivada.

Caso o mandato seja cassado, Julierme Lopo assumirá a vaga na Câmara.

ACIDENTE

Na madrugada de 2 de fevereiro, o vereador Lucas Lopes Ribeiro dirigia um Hyundai Creta preto quando atropelou uma mulher de 41 anos na Rua Aniceta Rodrigues de Souza, no bairro Jardim Vista Alegre. A vítima, que estava grávida, sofreu traumatismo craniano e precisou ser transferida para a Santa Casa de Campo Grande.

Testemunhas relataram que o vereador aparentava estar embriagado e, ao perceber a indignação dos moradores, tentou fugir a pé, mas foi perseguido e quase linchado. Revoltados, populares incendiaram o veículo de Lucas, que foi completamente destruído.

Lucas se apresentou dias depois e a Polícia Civil investiga o caso. Ele responde por lesão corporal culposa, omissão de socorro, dano ao patrimônio e embriaguez ao volante.

Na ocasião, o Partido dos Trabalhadores (PT) de Ribas do Rio Pardo divulgou nota afirmando que repudia a conduta do parlamentar e abrirá um procedimento interno para apurar sua responsabilidade. O partido destacou que não compactua com atitudes irresponsáveis, mas garantiu que o vereador terá direito à defesa.