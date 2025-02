Vereador atropela gestante, tem carro queimado e pode ser cassado em MS

O vereador Lucas Lopes Ribeiro (PT), de Ribas do Rio Pardo, atropelou uma gestante de 41 anos na madrugada de domingo (2.fev.25) e fugiu sem prestar socorro. O acidente aconteceu na Rua Aniceta Rodrigues de Souza, no bairro Jardim Vista Alegre. Além da vítima, o vereador colidiu com outros três veículos, sendo dois carros e um caminhão.

Testemunhas relataram que Lucas Lopes, supostamente embriagado, abandonou o carro e tentou fugir a pé, mas foi perseguido por moradores e quase linchado. Revoltadas, as pessoas que estavam no local atearam fogo no veículo. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o carro, um Hyundai Creta preto, completamente destruído pelas chamas.

A mulher atropelada sofreu traumatismo craniano e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros. Inicialmente, ela foi encaminhada ao Hospital Municipal de Ribas do Rio Pardo, mas devido à gravidade dos ferimentos, foi transferida para a Santa Casa de Campo Grande.

Diante da repercussão do caso, a presidente da Câmara Municipal de Ribas do Rio Pardo, Tânia Maria Ferreira de Souza, anunciou que a Casa de Leis investigará a conduta do vereador Lucas Lopes Ribeiro.

Segundo a parlamentar, todas as medidas cabíveis serão tomadas caso a participação do político no acidente seja confirmada. Caso a investigação aponte irregularidades ou quebra de decoro, o vereador poderá responder a um processo de cassação de mandato.

O Partido dos Trabalhadores (PT) de Ribas do Rio Pardo divulgou nota reprovando a conduta de Lucas Lopes e afirmando que seus atos não refletem os valores do partido. A legenda informou que acompanhará as investigações e abrirá um procedimento interno de apuração de responsabilidade.

"Reafirmamos nosso compromisso com a ética, a responsabilidade e o respeito às normas que regem a convivência em sociedade. A direção partidária está atenta aos fatos e aguarda o desenrolar das investigações pertinentes pelas autoridades", destacou o diretório municipal do PT.

A legenda também garantiu que o vereador terá direito à defesa, mas destacou que não compactua com atitudes irresponsáveis. A Polícia Civil investiga o acidente e as circunstâncias da fuga. O vereador pode responder por lesão corporal culposa, omissão de socorro, dano ao patrimônio e embriaguez ao volante.