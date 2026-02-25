Unânime, STF condena irmãos Brazão a 76 anos de prisão

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenou, nesta 4ª feira (25.fev.26), a 76 anos e 3 meses de prisão os irmãos Domingos Brazão e Chiquinho Brazão.

Unânime, a decisão aponta os Brazão como mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.

Vamos lembrar : Marielle e seu motorista, Anderson Gomes, foram assassinados em 14 de março de 2018 no Rio de Janeiro, com uma submetralhadora HK MP5.

Os ministros também os condenaram pela tentativa de homicídio da assessora Fernanda Chaves, em março de 2018.

O relator do processo, ministro Alexandre de Moraes, foi acompanhado integralmente por Flávio Dino, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin.

A Corte também proferiu sentenças para outros três réus envolvidos na trama criminosa.Ronald Paulo Alves Pereira foi condenado por duplo homicídio e tentativa de homicídio.

Robson Calixto, conhecido como Peixe, recebeu condenação pelo crime de organização criminosa.

O delegado Rivaldo Barbosa foi condenado pelos crimes de corrupção passiva e obstrução da Justiça.

Moraes retirou a acusação de homicídio contra o delegado, alegando "dúvida razoável" sobre sua participação direta nas execuções.

Em seu voto, o relator destacou que o crime teve motivação política, somada a fatores de discriminação e misoginia.

A ministra Cármen Lúcia lamentou o crime e discursou sobre os impactos da violência política contra as mulheres no Brasil.

O ministro Cristiano Zanin frisou que o processo evidencia a infiltração profunda do crime organizado nas estruturas do Estado.

O ministro Flávio Dino proferiu o voto final, validando os termos das delações premiadas de Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz.

Dino afirmou ter identificado 30 elementos de prova distintos que corroboram os depoimentos dos executores confessos.

Durante o julgamento, a Procuradoria-Geral da República (PGR) defendeu a condenação de todos os acusados.

A família da vereadora Marielle Franco durante julgamento dos mandantes do assassinato da legisladora. Foto: Gustavo Moreno/STF

O vice-procurador-geral, Hindenburgo Chateaubriand Filho, ressaltou que não restam dúvidas sobre a materialidade e a autoria dos crimes.