Vereador da base do prefeito agride cidadão na Câmara em Corumbá (vídeo)

O vereador Yussef Salla, da base do prefeito Marcelo Iunes (PSDB), deu um soco contra um cidadão dentro da Câmara Municipal de Corumbá nesta 2ª.feira (4.mar.24).



Juntamente com diversos outros moradores da Cidade Branca, a vítima esteve na Câmara – Casa do Povo aos olhos da Constituição Federal – para protestar contra um empréstimo de R$ 64 milhões da Caixa Econômica Federal solicitado por Iunes e aprovado a toque de caixa pela maioria dos legisladores.



A matéria recebeu oito votos favoráveis e três contrários. Nas imagens, o cidadão aborda Yussef para cobrá-lo e imediatamente é agredido com soco no peito e palavras de ordem: “Saia da frente, porra!”. Posteriormente, o vereador diz aos presentes que o cidadão teria tentado o agredir, mas as imagens o desmentem. Eis o vídeo:





Entre os vereadores que votaram contra o empréstimo estão o presidente da Casa, vereador Ubiratan Campos Filho (PSDB), e os vereadores Luciano Costa (PSDB) e Nelsinho Dib (MDB).



Já os que votaram a favor do empréstimo solicitado por Iunes, foram:

Alex Dellas (Republicanos) Manoelzinho (Republicanos) Daniel Brambilla (PSL) Gaúcho da ProArt (PP) Roberto Façanha (PSDB) Genilson (Podemos) Yussef Salla (PDT) Samir Qualhada (PRD)

Desses, vale destacar o vereador Alex Dellas, líder de Iunes na Câmara. Dellas recentemente tornou-se réu na Justiça Federal por acusações de lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas na fronteira Brasil-Corumbá, como mostramos aqui no MS Notícias. As denúncias contra Alex, seu irmão Matheus Prado Della e seu pai, Ale Tahir Della, foram reveladas na Operação Mamon da Polícia Federal de 2021. A ordem judicial foi expedida em agosto deste ano e recentemente tornada pública na ação penal. Leia aqui.

OPOSIÇÃO FOI AO MPE

Parte da oposição, dentre os quais estão os vereadores Chicão Vianna (PSD) e Raquel Bryk (PP) não estiveram na sessão extraordinária de hoje, pois estavam protocolando o caso no Ministério Público do Estado. Eles pretendem contestar legalmente o empréstimo em um ano eleitoral, buscando anular a decisão e investigar o projeto apresentado pelo Executivo.

“Como vereadora, eu não fui convocada para estar presente, eu não tive acesso ao teor desta matéria. Então, não estou apta a votar por não ter sido convocada e o regimento da Casa diz que eu devo ser convocada 24 horas antes da sessão e por escrito", argumentou Bryk.

“Estamos protocolando esse documento pedindo a suspensão desta sessão. Ao que me parece, é apenas a base do prefeito que foi convocada para votar e o regimento nos assegura que não pode tocar essa sessão dessa maneira. Estamos pedindo a suspensão da sessão e se for um consenso do presidente com todos, que transfira essa sessão para hoje à noite. Agora, se quiserem tocar essa sessão, nós nem entraremos ao plenário e saímos daqui direto ao Ministério Público", completou Chicão.

AUSÊNCIA POR DOENÇA

Além deles, mais dois vereadores também se ausentaram, esses entrentanto, os tucanos Elinho Jr e Alexandre Taques. Ambos alegaram problemas de saúde para faltar a polêmica sessão desta 2ª feira.

O EMPRÉSTIMO

Conforme a Prefeitura, o empréstimo prevê aplicação de R$ 20 milhões no Programa Reviva Corumbá; R$ 500 mil na Praça da Alameda Vulcano; R$ 500 mil na praça do Generoso; R$ 3,8 milhões na praça do Bairro Ernesto Sassida; R$ 1,7 milhão na nova praça do Bairro Aeroporto; R$ 6 milhões na drenagem da bacia da Rua Firmo de Matos. Todo esse investimento deve ser feito em menos de 10 meses.

Além disso, prevê aplicação de R$ 8 milhões na bacia Madesul; R$ 1 milhão na casa do migrante; R$ 1,2 milhão na praça Casa Nova; E$ 1,3 milhão na praça do Detran; R$ 3,5 milhões no Parque Nação Zumbi; R$ 3 milhões no Complexo Poliesportivo; R$ 3,5 a restauração do Paço Municipal; R$ 1 milhão no Muphan, e R$ 1 milhão no alargamento da Rua 15 de Novembro e fechamento da galeria.

Na prática, a grande dívida adquirida por Iunes a ser paga pelos corumbaenses mira, principalmente, alavancar o nome de seu secretário de Governo, José Antônio Pardal, pré-candidato à sucessão.