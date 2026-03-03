Vereador Landmark assegura R$ 9,6 milhões para a saúde campo-grandense

O vereador Landmark Rios (PT) confirmou a destinação de mais de R$ 9,6 milhões para a saúde pública de Campo Grande (MS).
Os valores incluem recursos viabilizados em 2025 e novos compromissos firmados no início de 2026.
Os investimentos abrangem aquisição de medicamentos, recomposição do estoque da farmácia municipal, custeio das unidades básicas e compra de equipamentos odontológicos.
No dia 10 de fevereiro, o vereador reuniu-se com o senador Nelsinho Trad, quando foi confirmado o envio de R$ 4 milhões para compra de medicamentos destinados à rede municipal.
“Este ano nós já temos compromisso nesses primeiros bimestres de R$ 4 milhões para pagamento ou compra de medicamentos para a farmácia da saúde pública de Campo Grande”, declarou.
RECURSOS CONFIRMADOS
O montante informado reúne emendas parlamentares de diferentes esferas.
São R$ 5 milhões do deputado federal Vander Loubet, confirmados em 2025, para aquisição de medicamentos.
Outros R$ 4 milhões foram destinados pelo senador Nelsinho Trad para reforço do estoque da rede municipal.
A deputada estadual Gleice Jane destinou R$ 350 mil à área da saúde, incluindo apoio à Santa Casa de Campo Grande e outras entidades.
Já o deputado estadual Pedro Kemp indicou R$ 300 mil para compra de compressores odontológicos.
“A emenda do deputado Pedro Kemp é específica para compra de compressores odontológicos novos, já que desde o ano passado as unidades vêm sofrendo com problemas recorrentes com esses aparelhos, o que tem impactado diretamente o atendimento ao público”, explicou Landmark.
Segundo o vereador, a maior parte dos recursos será aplicada na recomposição do estoque de medicamentos.
“No final do ano passado tivemos a confirmação de R$ 5 milhões do deputado Vander para a área da saúde. São recursos para atender as demandas, principalmente na compra de medicamentos”, afirmou.
ATUAÇÃO PARLAMENTAR
A destinação dos recursos ocorre após cobranças relacionadas ao abastecimento da farmácia municipal e à gestão da rede pública.
Ao longo de 2025, o vereador realizou fiscalizações em unidades de saúde e apresentou propostas voltadas à reorganização administrativa.
Entre os pontos defendidos estão regularização do fornecimento de medicamentos, fiscalização de contratos, defesa de profissionais da saúde e captação de recursos junto às bancadas estadual e federal.
“São investimentos que vêm especificamente para atender a saúde pública de Campo Grande. Nosso compromisso é buscar recursos, fiscalizar e garantir que cheguem na ponta, onde a população mais precisa”, completou.