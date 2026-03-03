Vereador Landmark assegura R$ 9,6 milhões para a saúde campo-grandense

O vereador Landmark Rios (PT) confirmou a destinação de mais de R$ 9,6 milhões para a saúde pública de Campo Grande (MS).

Os valores incluem recursos viabilizados em 2025 e novos compromissos firmados no início de 2026.

Os investimentos abrangem aquisição de medicamentos, recomposição do estoque da farmácia municipal, custeio das unidades básicas e compra de equipamentos odontológicos.

No dia 10 de fevereiro, o vereador reuniu-se com o senador Nelsinho Trad, quando foi confirmado o envio de R$ 4 milhões para compra de medicamentos destinados à rede municipal.

“Este ano nós já temos compromisso nesses primeiros bimestres de R$ 4 milhões para pagamento ou compra de medicamentos para a farmácia da saúde pública de Campo Grande”, declarou.

RECURSOS CONFIRMADOS

O montante informado reúne emendas parlamentares de diferentes esferas.

São R$ 5 milhões do deputado federal Vander Loubet, confirmados em 2025, para aquisição de medicamentos.

Outros R$ 4 milhões foram destinados pelo senador Nelsinho Trad para reforço do estoque da rede municipal.

A deputada estadual Gleice Jane destinou R$ 350 mil à área da saúde, incluindo apoio à Santa Casa de Campo Grande e outras entidades.

Já o deputado estadual Pedro Kemp indicou R$ 300 mil para compra de compressores odontológicos.

“A emenda do deputado Pedro Kemp é específica para compra de compressores odontológicos novos, já que desde o ano passado as unidades vêm sofrendo com problemas recorrentes com esses aparelhos, o que tem impactado diretamente o atendimento ao público”, explicou Landmark.

Segundo o vereador, a maior parte dos recursos será aplicada na recomposição do estoque de medicamentos.

“No final do ano passado tivemos a confirmação de R$ 5 milhões do deputado Vander para a área da saúde. São recursos para atender as demandas, principalmente na compra de medicamentos”, afirmou.

ATUAÇÃO PARLAMENTAR

A destinação dos recursos ocorre após cobranças relacionadas ao abastecimento da farmácia municipal e à gestão da rede pública.

Ao longo de 2025, o vereador realizou fiscalizações em unidades de saúde e apresentou propostas voltadas à reorganização administrativa.

Entre os pontos defendidos estão regularização do fornecimento de medicamentos, fiscalização de contratos, defesa de profissionais da saúde e captação de recursos junto às bancadas estadual e federal.