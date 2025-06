Abel mata o pai a facadas na frente da mãe e foge em Campo Grande

Um idoso de 69 anos foi assassinado a facadas pelo próprio filho durante a madrugada desta 6ª feira (27.jun.25), no bairro Maria Aparecida Pedrossian, em Campo Grande. O autor do crime, de 35 anos, supostamente sofre de esquizofrenia e estaria em surto no momento do ataque. Ele fugiu e ainda não foi localizado.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima, identificada como Hugo Abel Heyn, foi atacada enquanto estava deitada na cama. O filho, Sahu Abel Heyn, que apresentava sinais de irritação, discutiu com o pai, fez ameaças e, logo depois, arrombou a porta do quarto para desferir golpes de faca no tórax e nos braços da vítima.

Mesmo após cair, Hugo ainda foi agredido com chutes na cabeça pelo filho, que fugiu logo em seguida. A mãe presenciou o crime e tentou impedir a ação trancando o quarto, mas não conseguiu conter o agressor. Após buscar ajuda de familiares, ela retornou e encontrou o marido já sem vida.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e confirmou o óbito. A Polícia Militar fez buscas na região e ainda não há informações sobre o paradeiro de Abel. A Polícia Civil investiga o caso, que foi registrado como homicídio qualificado por motivo fútil.