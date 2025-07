Adolescente esquarteja padrasto para proteger mãe agressões em MS

Um adolescente de 17 anos foi apreendido após confessar ter matado e esquartejado o padrasto, Clanderson Vilhalva Arce, de 28 anos, na noite de 4ª feira (30.jul.25), na aldeia Nhu Porã, localizada às margens da BR-163, em Dourados.

Segundo a Polícia Militar, o jovem foi encontrado ainda no local do crime e detido em flagrante. O corpo da vítima apresentava sinais de luta, com membros e cabeça separados. A arma usada no crime teria sido um machado, comprado inicialmente para trabalho, conforme relatado pelo autor.

Em depoimento à polícia, o adolescente alegou que agiu em defesa da mãe, que, segundo ele, era constantemente agredida por Clanderson. O menor alegou ainda que havia medidas protetivas e um mandado de prisão por violência doméstica contra o padrasto.

Ainda segundo o menor, ele nutria ressentimentos antigos contra o padrasto por agressões anteriores e ameaças feitas à família. Após o crime, ele afirmou não se arrepender e declarou que, “se fosse preciso, mataria 100 vezes”.

A Polícia Civil e a Perícia Científica estiveram no local e iniciaram as investigações para esclarecer as circunstâncias e a motivação do crime. O adolescente foi encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde permanece apreendido.