Enteado mata padrasto com 17 facadas após briga na casa da mãe

Itamar de Lima Cristaldo Junior, de 38 anos, foi assassinado com 17 golpes de faca pelo enteado, de 22 anos, durante uma briga na residência da família, no Bairro Nova Lima, em Campo Grande. O crime ocorreu na noite de 6ª feira (25.jul25), por volta das 23h.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica. No local, encontrou a vítima já sem vida, com múltiplas perfurações. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou o óbito no local.

De acordo com o registro policial, a discussão teria começado dentro da casa, onde ambos estavam sob efeito de álcool. Em meio à briga, Itamar teria ido até o carro pegar uma faca. No entanto, durante a luta corporal, o enteado tomou a arma e golpeou o padrasto repetidamente antes de fugir do local levando a faca.

A mãe do suspeito e companheira da vítima relatou que tentou separar a briga, mas não conseguiu. Ela também informou que o filho estava sob efeito de entorpecentes. A Polícia Civil e a Perícia Científica estiveram no local e constataram 17 perfurações no corpo da vítima.

O caso foi registrado como homicídio qualificado por motivo torpe na Depac/Cepol. O autor segue foragido.