Padrasto é preso em Goiás por estuprar enteada dos oito aos 14 anos

A Polícia Civil de Goiás (PCGO), por meio da Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios (DIH), prendeu Francivaldo Alves de Sousa, de 39 anos, em Goiânia, na última quinta-feira (17). Ele é investigado pela prática de estupro de vulnerável contra sua enteada.

Os abusos teriam iniciado no Estado do Pará, quando a vítima contava com apenas oito anos de idade, e se estenderam até os 14. Os crimes cessaram somente com o término do relacionamento entre Francivaldo e a mãe da adolescente. Foi após o rompimento desse vínculo conjugal, em 2021, que a vítima conseguiu relatar os fatos à genitora, possibilitando a formalização da denúncia e o início das investigações.

A localização e prisão do foragido na capital goiana foram possíveis graças à troca de informações entre as Polícias Civis de Goiás e do Pará.

Durante o cumprimento do mandado, foi constatado que Francivaldo atualmente convive com outra mulher, a qual possui dois filhos menores de idade. Diante deste cenário, a Polícia Civil adotará providências imediatas para verificar a eventual existência de novas vítimas, visando à proteção das crianças e adolescentes potencialmente expostos a risco.