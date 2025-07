Alfredo mata a mãe com facada no pescoço em MS, é preso e confessa crime

Alfredo Henrique Oruê dos Santos, de 21 anos, foi preso na manhã desta 6ª feira (4.jul.25), em Dourados, acusado de matar a própria mãe, Michelly Rios Midon Oruê, de 47 anos, com cinco golpes de faca. O crime aconteceu na noite anterior, na residência da vítima, localizada em Glória de Dourados.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito foi localizado enquanto dormia em uma casa no Jardim Jóquei Clube, em Dourados. A residência já era conhecida pelas autoridades como ponto frequentado por usuários de drogas.

Durante patrulhamento pela região, os policiais avistaram um veículo Renault Logan branco, pertencente à vítima e utilizado por Alfredo para fugir do local do crime. O rapaz foi abordado sem apresentar resistência.

Conforme a PM, Alfredo confessou informalmente que desferiu cinco facadas contra a mãe, uma delas no pescoço e afirmou estar arrependido do que fez. A motivação do homicídio ainda será investigada pela Polícia Civil.

Após ser detido, Alfredo foi encaminhado para a delegacia de Dourados e, posteriormente, transferido para Glória de Dourados, onde o caso seguirá sob investigação. Segundo relatos de conhecidos, a família, originalmente de Sidrolândia, havia se mudado recentemente para Glória de Dourados.