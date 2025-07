Dono de imobiliária mata corretor e sertanejo por dívida de R$ 25 mil

Dois corretores de imóveis foram mortos a tiros na tarde de 3ª feira (1º.jul.25), dentro de uma imobiliária em Balneário Piçarras, no litoral norte de Santa Catarina. O suspeito do crime, o empresário Ralf Junior Dombek Manke, de 37 anos, foi preso em flagrante.

Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu durante uma reunião para tratar da venda de parte da empresa, especializada em imóveis com vista para o mar. A motivação seria uma dívida de R$ 25 mil relacionada à negociação entre as partes.

As vítimas foram identificadas como Thiago Adolfo, de 29 anos, e Deyvid Luiz Leite, de 46, que também era cantor sertanejo da dupla Davi e Daniel. Durante o encontro, o suspeito, que é dono da imobiliária, alegou ter sido agredido e disse ter atirado em legítima defesa. No entanto, a polícia informou que nenhuma outra arma foi encontrada na cena do crime.

Ralf foi localizado em um posto de combustíveis próximo, com vestígios de sangue na roupa e a arma do crime dentro do carro. O inquérito está em andamento, e ele deve passar por audiência de custódia, podendo ser indiciado por duplo homicídio. As investigações seguem para apurar se o caso foi uma reação ou crime premeditado.