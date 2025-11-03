Assessor de vereador pastor bolsonarista é preso por furto de carro e posse de drogas

João Matheus França Pereira, de 26 anos, assessor do vereador bolsonarista Pastor Jefferson Siqueira (PSD) em Cuiabá (MT) foi exonerado do cargo nesta 2ª feira (3.nov.25). A demissão ocorreu após ele ser preso no sábado (31.out.25), suspeito de furto e receptação de veículos, junto com seu primo de mesma idade.

A Polícia Militar recebeu uma denúncia sobre um funcionário da empresa Dealers Club, em Várzea Grande, primo de João, responsável pela vistoria dos veículos da empresa e já era suspeito de ter furtado um VW T-Cross do pátio.

Além disso, o primo de João estava sob suspeição um furto anterior de um Fiat Uno. Durante a abordagem, o funcionário confessou os crimes e citou outros veículos, como Hilux e Civic.

O funcionário informou que deixou o T-Cross com seu primo, João Matheus. A polícia foi ao endereço indicado e localizou o carro em frente a uma casa noturna.

O assessor, que seria gerente do local, confirmou ter recebido o veículo. Dentro do carro, os policiais encontraram uma garrucha calibre .32 e munições.

No interior do estabelecimento, também foram apreendidas 23 munições calibre .38 e porções de drogas.

Os dois homens foram levados à Central de Flagrantes. Eles responderão por furto, receptação, posse irregular de arma de fogo e uso ilícito de drogas.

Em nota, o vereador Jeferson Siqueira informou o afastamento imediato do assessor.

EM QUE ÁREA JOÃO TRABALHAVA

João estava em exercício no cargo de Assessor Parlamentar Externo VIII, na Câmara Municipal de Cuiabá, desde 8 de janeiro de 2025, com salário de R$ 2.250,00. Ele era lotado no gabinete do Pastor Jefferson Siqueira, e anteriormente havia ocupado a função de Assessor de Propaganda Institucional I, entre agosto de 2023 e dezembro de 2024.

VEREADOR DA EXTREMA DIREITA

O Pastor Jefferson Siqueira se declara extremista de direita e bolsonaristas — defensor de bandeiras da família do ex-presidente que cumpre prisão domiciliar por tentativa de golpe de estado, Jair Messias Bolsonaro.

E assim como os filhos de Jair Bolsonaro, que 2004 e 2005, visitaram o miliciano Adriano da Nóbrega na prisão e, a pedido de Flávio, lhe entregaram a medalha Tiradentes, o pastor mato-grossense concedeu homenagem à Gilmar Machado da Costa, conhecido como “Gilmarzinho”, faccionado morto em julho desse ano durante confronto no âmbito da Operação Acqua Lícita, em Cuiabá.

Ao ser questionado, em março de 2025, sobre a falta de verificação do histórico criminal do homenageado, o vereador alegou que não há critérios que impeçam a concessão de honrarias a alguém com possíveis antecedentes criminais. Ele também tentou desviar o foco, mencionando outras homenagens concedidas por adversários políticos.

"Primeiramente, porque não há essa condicionante para homenagear alguém. Foram 400 pessoas indicadas, era um evento festivo, aniversário do bairro. Eu só assinei como vereador. Agora, eu volto a dizer: vamos pegar o exemplo dos filhos do Bolsonaro, que fizeram moção para 16 policiais denunciados pelo Ministério Público por participarem do crime organizado", justificou Siqueira.

Na época, o pastor vereador ainda afirmou que não considera papel do vereador investigar o passado de homenageados. Ironicamente, passados 5 meses, no último dia de outubro, o vereador tem seu assessor preso por crimes de furto e armazenamento de drogas.

NOTA DO VEREADOR

Em nota, o gabinete do parlamentar informou que o assessor foi afastado imediatamente após a prisão e que

aguarda a apuração completa dos fatos pelas autoridades. “O gabinete reitera plena confiança no trabalho da

Justiça e dos órgãos de investigação, reafirmando seu compromisso com a ética, a legalidade e a transparência no serviço público”, diz o comunicado.

O texto ainda ressalta que o vereador não compactua com condutas ilícitas e que, caso as acusações sejam

confirmadas, todas as medidas administrativas cabíveis serão adotadas.