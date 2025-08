Bandidos do MS se especializaram em assalto a contrabandistas na fronteira

Uma operação da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul desmontou, na última 5ª feira (31.jul.25), uma quadrilha de Dourados que se especializou em assaltar contrabandistas que cruzavam a região com mercadorias do Paraguai. O grupo, que incluía quatro adultos e um adolescente, usava fardas, distintivos e até algemas para se passar por policiais antes de cometer os crimes.

Segundo as investigações da Seção de Investigação Geral (SIG) e do Núcleo Regional de Inteligência (NRI) de Dourados, com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a quadrilha atuava há pelo menos um ano.

As vítimas eram motoristas que levavam produtos contrabandeados ou descaminhados para o interior do país. Fingindo serem agentes da lei, os criminosos paravam os veículos e levavam motoristas para locais isolados, onde roubavam cargas, veículos e objetos de valor.

A ousadia ia além das estradas. Em alguns casos, o grupo invadia imóveis usados como depósitos de mercadorias, fazia os ocupantes reféns e levava tudo o que pudesse.

O cerco começou após uma tentativa frustrada de roubo na noite de 4ª feira (30.jul.25), na região de Rio Brilhante. Em diligências, os policiais encontraram a quadrilha com um revólver calibre .38, simulacros de arma de fogo, coletes balísticos, rádios comunicadores, algemas, distintivos falsos e produtos oriundos de outros assaltos.

O adolescente detido seria responsável por receptar parte das cargas roubadas. Todos foram levados para a sede do SIG em Dourados e autuados em flagrante. Depois que o caso veio à tona, mais de 20 vítimas procuraram a polícia para reconhecer os detidos como autores de crimes semelhantes na região.