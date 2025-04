Bandidos invadem comércio com reboque e levam R$ 50 mil em equipamentos

Criminosos invadiram um restaurante em Campo Grande durante a madrugada e levaram mais de R$ 50 mil em equipamentos, incluindo freezers, televisores, utensílios e alimentos. Segundo a Polícia Civil, os suspeitos utilizaram um carro modelo GM Corsa acoplado a um reboque para retirar os bens do estabelecimento.

A ação criminosa, registrada por câmeras de segurança, mostrou os ladrões arrombando portas e carregando parte do mobiliário e produtos do restaurante. Com base nas imagens, a Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos (Derf) iniciou as investigações e chegou até um dos autores.

Na última 6ª feira (28.mar.25), o homem de 49 anos foi preso em flagrante quando tentava transportar os itens furtados do esconderijo até um possível receptador. Ele utilizava os mesmos veículos usados no crime, que foram apreendidos e estão à disposição da Justiça.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito teve a prisão preventiva decretada e vai responder por furto qualificado e extorsão. Os bens recuperados permanecem sob custódia da Derf e devem ser devolvidos ao comerciante ainda nesta semana. As investigações continuam para localizar o segundo envolvido na ação.