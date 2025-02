Bebê de 1 ano morre após ter 90% do corpo queimado em explosão de chapa

Um bebê de um ano de idade não resistiu aos ferimentos e morre nesta 6ª feira (7.fev.25), na Central de Terapia Intensiva (CTI) da Santa Casa de Campo Grande, após ter 90% do corpo queimado durante explosão de uma chapa dentro de casa. O acidente aconteceu no dia 26 de janeiro, no bairro Sidrolar, na cidade vizinha de Sidrolândia.

Conforme o site Sidronews, a explosão ocorreu quando familiares tentavam reacender a chapa utilizando álcool. O incidente foi causado pelo fato de um dos compartimentos do equipamento ainda conter vestígios de chama, o que provocou a ignição do álcool de forma abrupta.

Socorristas explicaram que o fogo foi colocado em um compartimento apagado, mas o outro ainda tinha vestígios de chama. Quando o álcool foi adicionado, houve a explosão.

A criança foi socorrida em estado grave e transferida para Campo Grande, onde permaneceu internada por quase duas semanas. Apesar dos esforços médicos, a gravidade das queimaduras comprometeu sua recuperação, resultando em seu falecimento.