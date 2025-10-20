Brasil e Paraguai unem forças para destruir mais de 4 mil toneladas de drogas

Brasil e Paraguai estão intensificando o combate ao crime organizado na fronteira com a 53ª fase da Operação Nova Aliança, deflagrada nesta 2ª feira (20.out.25).

A ação conjunta, realizada pela Polícia Federal e pela Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai (Senad), com apoio da Força-Tarefa Conjunta e do Ministério Público Paraguaio, visa destruir grandes áreas de plantio de maconha pertencentes a organizações criminosas que operam na região.

Essa é a sexta e última fase da operação em 2025, e deve marcar o ano como o mais produtivo em erradicação de drogas desde o início da Nova Aliança, em 2012. Só neste ano, as forças de segurança já eliminaram cerca de 4.500 toneladas de maconha, cultivadas em aproximadamente 1.400 hectares de áreas remotas.

A expectativa é que essa etapa final bata o recorde de erradicação de toda a história da operação, somando mais de 44 mil toneladas de droga destruídas em 13 anos de cooperação entre os dois países. A maconha retirada de circulação representa um duro golpe para o narcotráfico, que utiliza a fronteira como principal rota de abastecimento para o Brasil e outros países.

Segundo o Relatório Mundial sobre Drogas 2024, da ONU, a maconha continua sendo a substância ilícita mais consumida do mundo, com níveis de THC cada vez mais elevados e produção mais sofisticada — inclusive em áreas controladas por facções criminosas.

Além de destruir os cultivos, a operação também promove ações ambientais com o projeto “Operação Restaurar”, liderado pelo Instituto Nacional de Florestas do Paraguai, que busca recuperar as áreas degradadas.

A fase atual também conta com a atuação de peritos criminais federais brasileiros, que realizam coletas de solo e plantas ao lado de especialistas paraguaios.