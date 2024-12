Caminhão atinge caminhonete após pneu estourar e mata 3 pessoas em MS

Um grave acidente na manhã desta 4ª feira (18.dez.24) resultou na morte de três pessoas na BR-163, próximo ao município de Sonora, a 361 quilômetros de Campo Grande. Entre as vítimas estão Miguel Ruppenthal Gomes, de 10 anos, e Luzimar Costa da Silva, de 40 anos. A terceira vítima, uma jovem de cerca de 20 anos, ainda não foi identificada.

De acordo com o jornal Idest, a colisão aconteceu por volta das 8h10, no km 819 da rodovia, quando o pneu de um caminhão que seguia no sentido Coxim/Sonora estourou. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista perdeu o controle do veículo, que invadiu a pista contrária e colidiu de frente com uma caminhonete de placas de Tangará da Serra (MT).

Na caminhonete estavam cinco ocupantes: duas mulheres, duas crianças e um homem. As mulheres e uma das crianças morreram na hora, enquanto os outros três ocupantes, incluindo uma criança, sofreram ferimentos graves e foram levados ao hospital de Sonora.

A rodovia foi interditada temporariamente para que equipes da PRF e da perícia técnica realizassem os levantamentos necessários no local. O impacto da colisão foi tão violento que a caminhonete ficou completamente destruída. O motorista do caminhão reclava de dores pelo corpo, mas não estava em estado grave. O caso é investigado.