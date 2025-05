Caminhonetes roubadas levavam 2,8 t de maconha em MS

Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 2.806 quilos de maconha e recuperou duas caminhonetes, na tarde de 5ª feira (8.maio.25), após dois flagrantes em Guia Lopes da Laguna e Bonito.

Na primeira ocorrência, os policiais fiscalizavam na BR-267, em Guia Lopes da Laguna, quando abordaram uma Toyota/Hilux. Ao parar o veículo, os policiais avistaram grande quantidade de maconha nos bancos da caminhonete.

O condutor transportava 1.504 Kg de maconha e 3,2 Kg de skunk. Ele disse ter pego a droga em Ponta Porã e que viajaria até Brasília (DF). A equipe também descobriu que a caminhonete possuía registro de furto, desde novembro de 2024, em Belo Horizonte (MG).

O segundo flagrante ocorreu após uma tentativa de fuga em Bonito. Durante uma ação conjunta com o setor de inteligência da Polícia Militar de Goiás, policiais rodoviários federais deram ordem de parada a uma MMC/L200 Triton, na BR-267, mas o motorista não obedeceu e iniciou fuga. No perímetro urbano do município e foi alcançado e detido, com o apoio da Polícia Militar de Bonito.

No veículo eram transportados 1.302 Kg de maconha e a caminhonete também possuía registro de roubo/furto, desde novembro de 2024, em Niterói (RJ). Os dois condutores foram presos e encaminhados às Polícias Civis locais.