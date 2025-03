Casal matou menor grávida, arrancou bebê do ventre e tentou registrá-lo

Nataly Helen Martins Pereira e Christian Albino Cebalho de Arruda são acusados de assassinar uma jovem grávida e retirar o bebê de seu ventre, em Cuiabá (MT). De acordo com as investigações, Emilly Azevedo Sena, de 16 anos, foi atraída até a casa dos suspeitos sob a promessa de receber doações de roupas para o filho que esperava.

Segundo informações divulgadas pelo jornal Metrópoles, Emilly desapareceu na 4ª feira (12.mar.25). A jovem teria ido até o imóvel de Nataly e Christian para buscar as doações, mas não foi mais vista depois disso. A polícia apurou que ela foi morta por estrangulamento com fios de internet.

Após o crime, o casal teria extraído a criança de seu ventre. O corpo da adolescente foi encontrado enterrado em uma cova rasa no bairro Jardim Florianópolis. A perícia constatou sinais de enforcamento, cortes na barriga e indícios de que Emilly tentou se defender antes de morrer.

Christian e Nataly foram presos no dia seguinte ao crime, já no hospital, quando tentavam registrar o bebê como filho biológico. Eles relataram à equipe médica que a criança havia nascido em casa, mas os profissionais desconfiaram da história devido às condições do recém-nascido e acionaram a polícia. O caso passou a ser investigado imediatamente.

Além do casal, outros dois homens foram detidos suspeitos de envolvimento no assassinato. As prisões foram efetuadas pela Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso (PJC-MT), que conduz as investigações.

O delegado Caio Albuquerque, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), explicou que a vítima foi atraída até o local por meio de conversas via aplicativo de mensagens. Em uma das trocas, Helen oferece as roupas e pergunta: “Você quer que eu leve aí para você ou seu marido vindo tem como levar?”.

A mensagem foi decisiva para entender como Emilly foi atraída até a casa dos suspeitos. As investigações continuam para apurar a participação de outros envolvidos e esclarecer os detalhes do crime que chocou a população de Mato Grosso.