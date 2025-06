Colisão entre caminhão e Hilux mata Rafael Giacomini, de 42 anos, em MS

Um acidente grave registrado na manhã desta 3ª feira (17.jun.25) na rodovia MS-112, em Inocência, resultou na morte do motorista Rafael Giacomini, de 42 anos. Ele conduzia uma caminhonete Toyota Hilux que colidiu violentamente com um caminhão.

De acordo com informações do portal Chapadense News, o impacto foi fatal e destruiu a caminhonete, que parou às margens da rodovia. O caminhão envolvido também saiu da pista no sentido oposto, com a parte frontal bastante danificada.

Equipes da concessionária Way-306 estiveram no local e realizaram o resgate do passageiro da Hilux, mas até o momento não foram divulgadas atualizações sobre o estado de saúde dele e do motorista do caminhão. A dinâmica do acidente será investigada para apurar as causas da colisão.