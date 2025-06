Menina de 6 anos perdeu perna após acidente que matou médica e idoso na 262

Uma das vítimas do grave acidente entre um ônibus da viação Andorinha e um caminhão na BR-262, registrado no último domingo (15.jun.25), uma menina de 6 anos teve a perna amputada. A criança foi socorrida com vida e passou por cirurgia de emergência em Corumbá.

Em seguida, foi transferida de avião para a Santa Casa de Campo Grande, onde os médicos decidiram pela amputação para preservar sua vida. O acidente ocorreu nas proximidades do km 673 da rodovia, região conhecida como Buraco das Piranhas.

O ônibus seguia de Campo Grande para Corumbá quando invadiu a contramão e colidiu de frente com o caminhão que vinha em sentido contrário. Além da menina que se feriu, duas pessoas morreram na colisão: a médica Andrezza das Neves Felski, de 27 anos, e um idoso de 84 anos.

Andrezza era namorada de um delegado da Polícia Civil e atuava na rede pública de saúde de Corumbá. De acordo com a investigação conduzida pela 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, o motorista do ônibus dormiu ao volante antes de invadir a pista contrária.

Com base nas imagens de câmeras de segurança do próprio coletivo e em depoimentos, ele foi indiciado por homicídio culposo e lesão corporal culposa, com agravantes por exercer a atividade profissional no transporte de passageiros. A pena pode chegar a nove anos de prisão, além da suspensão do direito de dirigir.

O caso segue sob investigação.